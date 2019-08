Naasón Joaquín sigue siendo el rey aun en prisión

Guadalajara.- Adoraim Joaquín Zamora, hijo de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, no es impulsado para ser el sucesor de su padre, quien es enjuiciado en Estados Unidos por cargos de abuso sexual, afirmó Saulo Morelos Sánchez, vocero de la Jurisdicción Sur de esta asociación religiosa.



En entrevista, aseguró que se trata de especulaciones, y prueba de ello es que hubo una participación de más de 800 ministros en la Santa Convocación 2019 llevada a cabo recientemente, entre pastores, diáconos, encargados y obreros, en la Hermosa Provincia -sede central- y 16 subsedes más, y no se centró el evento en alguna figura.



"Es completamente falso que se esté perfilando a Adoraim como sucesor en el apostolado de la iglesia La Luz del Mundo.



"En La Luz del Mundo creemos en la elección divina de parte de Dios, así como Dios eligió a Abraham, así también Moisés fue servidor de Dios. También hubo 12 apóstoles. Creemos en la elección de parte de Dios. Él, en su autonomía y su soberanía, es el que elige", señaló.



Morelos Sánchez mencionó que hay medios de comunicación que desconocen cómo Dios es quien elige a sus apóstoles, y aseveró que esto es fuero de Dios y ahí no interviene la voluntad del ser humano, ni de las personas.



Al preguntarle si La Luz del Mundo está descabezada, señaló: "No, para nada. La iglesia está sólida, está fuerte y tiene una cabeza visible. La iglesia es de Dios y sigue adelante".



Añadió que prueba de ello es que tienen toda una agenda de trabajo para los últimos cinco meses de este año, en temas como educación, trabajo social con adolescentes y niños; además en el tema de derechos humanos y todo esto orientado por la dirección de Nassón Joaquín García.



Indicó que el dirigente de la iglesia ha impulsado el tema de los derechos humanos, tanto así que fue la primera asociación religiosa que firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)."Formamos ya más de tres mil promotores en derechos humanos", mencionó.



En cuanto al juicio que Naasón García enfrenta en Estados Unidos, dijo que confían que la autoridad en dicho país va a actuar con apego al marco legal.



"Se va a demostrar su inocencia ante cada una de las acusaciones en contra de Naasón Joaquín García. En el juicio se va a ir analizando y aclarando la inocencia ante estas falsas acusaciones", expuso.



Afirmó que este juicio no ha provocado la disminución de creyentes de La Luz del Mundo en Estados Unidos y que, al contrario, en la Unión Americana reportan un crecimiento considerable de seguidores.



Morelos Sánchez señaló que el pasado 14 de julio hubo una concentración de creyentes en Washington, la capital estadunidense, durante una ceremonia donde se llevaron a cabo dos mil 600 bautismos.



Dijo que la doctrina de la Luz del Mundo ha sido asimilada por cada vez más personas que se han acercado y adherido a esta fe.



En cuanto a los resultados de la Santa Convocación 2019, comentó que al evento, llevado a cabo del 7 al 15 de agosto, asistieron más de 600 mil delegados de 58 países y en total hubo seis mil 200 bautismos.