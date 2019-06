Nace asociación de funcionarios priístas; Chema, primer presidente

Nace la Asociación de Servidores y Ex Servidores Públicos de Coahuila con José María Fraustro Siller como primer presidente, a quien le tomó protesta el primer priísta del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado.En el evento destacó la presencia de los ex gobernadores Eliseo Mendoza Berrueto y Enrique Martínez y Martínez, la ex primera dama estatal Carolina Viggiano Austria y el líder estatal del PRI Rodrigo Fuentes Ávila.Manifestaron la necesidad de apostar por la unidad del priísmo en el estado, para salir fortalecidos durante la renovación de la dirigencia nacional, y poder establecer el rumbo para recuperar la presidencia de la república.Reprocharon a los priístas que se fueron del partido y a los que se negaron a participar en la reafiliación que se llevó a cabo en meses recientes, e invitaron a quienes forman parte de esta nueva asociación, a dar ejemplo como funcionarios por las mañanas y utilizar las tares y tiempos libres para ser buenos priístas y trabajar por el partido.