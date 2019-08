Nace la CFE que regalará internet

La empresa con la que el Gobierno busca llevar internet a todo el país ha nacido de forma oficial. La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que será subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tendrá como objetivo dar servicios de telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet.La nueva subsidiaria tendrá la tarea de conformar una red pública de telecomunicaciones sin fines de lucro, y en condiciones para que la población que no cuente con cobertura de estos servicios pueda acceder a ellos, señala el decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La meta de la empresa es conectar al 100% a toda la población.La subsidiaria contará con un consejo integrado por siete miembros: seis del Gobierno federal y un consejero independiente. Y tendrá hasta el 15 de octubre de 2019 para instalar formalmente su consejo.Los especialistas tienen dudas sobre el plan de esta nueva empresa estatal porque la creación del organismo significaría que el Gobierno tendría que aportar todo el dinero, sin ver ganancias, ya que su fin es subsidiar el servicio, no cobrarlo. Una estimación de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU) calcula la tarea de llevar conectividad a zonas que no la tienen en 187 mil 500 millones de pesos.