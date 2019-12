Nace niño con cola y lo veneran como dios mono

Al nacer, Shivam Kumar, tuvo la peculiaridad de hacerlo con una extraña extensión de piel en su espalda baja, aspecto que más tarde lo llevaría a ser considerado como un dios en su tierra.La particular del menor de seis años asemeja una "cola" y su caso es tan llamativo entre los pobladores que su padres decidieron ocultarlo en medida de lo posible.Y es que al verlo, la gente lo colma de chocolates y botanas con tal de agradarlo.Además de la cola, la gente piensa que Shivam es una deidad por el inusual cabello que le crece en su dorsal, multitudes lo ven y regalan flores al creer que es una reencarnación de "Hanuman", poderoso dios mono de la mitología hinduista.El crecimiento de cabello en la espalda del menor desconcertó tanto a médicos como a los padres del niño, no obstante, Reena, su madre, se rehusa a rasurarlo pues piensa que "traerá mala suerte a la familia".Medios locales reportan que las visitas al menor de edad no cesan por ello un gurú aconsejó a los papás que no dejarán que las personas fueran a venerarlo como un dios, pues podría repercutir al futuro de Shivam.A partir de ello, la vida del niño se hizo más normal, aunque sus vecinos aún lo visitan.Reena resalta que Shivam "no tiene nada malo" y que tiene salud perfecta ya que su cola es "un regalo de Dios".