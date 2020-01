Nace niño en Casa del Migrante, vive refugiada toda una odisea

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En uno de los dormitorios de la Casa del Migrante fue el lugar donde Maritza, una joven de origen hondureño, dio a luz a su primer hijo auxiliada por Marlene, una de sus compañeras de habitación y quien a pesar de los nervios que tenía hizo lo que estuvo a su alcance para atender el parto.



“Se me reventó la fuente, boté sangre y en eso se me vino el niño; dos veces le pujé y el niño se me vino con todo y placenta… Me puse nerviosa porque nunca me esperé eso y me emocioné también”, comentó a Zócalo Maritza.



José Luis Manzo, coordinador de Atención Humana en la Casa del Migrante, señaló que Marlene, quién ayudó en el alumbramiento del bebé, quedó en shock, pues no se imaginó que todo ocurriría en cuestión de minutos y que incluso la acompaño al hospital con las manos ensangrentadas.



“No estábamos preparados nadie, ni el personal ni los huéspedes en el albergue para atender un parto, estábamos fiados en que la atención iba a ser en el hospital y nos agarró a todos de improviso”, explicó.



Agregó que durante la noche del sábado la joven de 24 años comenzó con las contracciones, por lo que fue llevada al Hospital General para que la revisaran, sin embargo, el médico de guardia la regresó al refugio.



“Ayer (sábado), poco después de las 9 de la noche, sus contracciones ya eran de una duración de menos de cinco minutos, entonces decidimos mandarla al hospital, llegaron a Urgencias, la revisaron y le dijeron que mejor se regresara a la Casa del Migrante, que estaba en la semana 40 con dos días”, detalla.



Agrega que le pidieron que regresara al hospital al momento de comenzar a dilatar, pero a eso de las 3:30 y 3:45 la mujer dio a luz en un dormitorio de la Casa del Migrante.



Esperan aún más



Después del nacimiento, paramédicos de Cruz Roja revisaron a Maritza y a su hijo, y posteriormente los trasladaron al Hospital General para revisarlos y descartar cualquier situación de cuidado, sin embargo, una vez ahí tuvieron que esperar algunas horas en el área de tococirugía, pues no había camas disponibles.



La joven madre y el recién nacido se reportaron como estables y será en el transcurso de este lunes cuando ambos sean dados de alta. El bebé varón, que de acuerdo a su madre llevará el nombre de Carlos Joan, pesó 2 kilos 900 gramos y midió 48 centímetros



Reclaman



Por medio redes sociales, La Casa del Migrante señaló que el Hospital General incurrió en un acto de discriminación, al regresar a la joven migrante a pesar de que ya tenía indicios de trabajo de parto.



“Otra muestra de discriminación de los sectores empobrecidos y vulnerables que no tienen para pagar derechos que deberían ser garantizados por el Estado Mexicano”, cita la publicación.