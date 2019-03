Nace oficialmente el Hub Innovación 4.0

La mañana de ayer se firmó el acta constitutiva de la Asociación Civil Hub Coahuila Innovación 4.0, con la que se buscará impulsar el desarrollo económico y la preparación de estudiantes enfocados en las nuevas tecnologías.La estrategia forma parte del proyecto Coahuila Innovación 4.0, creado a iniciativa del gobernador Miguel Riquelme, con la participación del Instituto Tecnológico de Saltillo, la Canacintra Coahuila Sureste y la Administración estatal.La conformación jurídica del Hub se dio con la firma del acta constitutiva por el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, en representación del Ejecutivo estatal; Arnoldo Solís Covarrubias, director del ITS; Everardo Padilla Flores, presidente de la Canacintra Sureste, y Miguel Herrera Guzmán, director de Hexaware y presidente del Consejo de Vinculación del ITS. La notaria pública número 52, María Elena Orozco Aguirre, dio fe del acto.La vinculación de los sectores académico, gubernamental e industrial permite avanzar en la implementación de la industria 4.0, en primera instancia en la Región Sureste.El Hub 4.0 ofrecerá a las Pymes capacitación y equipo técnico especializado, con inclusión de banco de ensayo y agendas de innovación para las pequeñas y medianas empresas.El programa será replicado en poco tiempo en toda la entidad y se sumarán empresas pequeñas, medianas y grandes. El proyecto incluye la instalación de parques tecnológicos, de inicio uno en Saltillo y otro en Torreón.“Si queremos seguir fomentando la competitividad en el estado, tenemos que seguir sumando esfuerzos y qué mejor que a través de la academia, de la formación de docentes… al final a donde vaya el alumno a trabajar, tendrán que aplicar estas metodologías, tendrán que estar a la vanguardia”, expresó Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía.Se trata de una de las estrategias para mantener la competitividad del estado, que ya es líder en la atracción de Inversión Extranjera Directa, con 2 mil 738 millones de dólares, y generación de empleos formales, con 18 mil 500 puestos de trabajo que se suman a los 48 mil generados el año pasado.Dijo que la Administración estatal inició con 16 proyectos y se lograron atraer otros 73, de los cuales 40 están en proceso, “pese a las condiciones adversas”.Por su parte, Solís Covarrubias adelantó que para la ejecución de estos proyectos se cuenta con un recurso autorizado mediante el programa Prosoft por 9 millones de pesos. De hecho, dijo que ya se tienen avances importantes en el edificio del primer módulo del ITS en el Campus Arteaga. En total serán seis módulos.En tanto, Padilla Flores dijo que mediante esta alianza se generan “diferentes instrumentos que le van a permitir al empresario y emprendedor experimentar con la realidad aumentada, con la visión artificial, hacer un ensayo de esos negocios y ver las probabilidades de éxito sin arriesgar grandes cantidades”.