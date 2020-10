Nacho Palau pierde el juicio contra Miguel Bosé para lograr la filiación de sus cuatro hijos

Escuchar Nota

España.- El bonito sueño de formar una familia con hijos se esfumó. Atrás queda aquel famoso titular que Miguel Bosé protagonizó en el 2014 en la revista Shangay cuando afirmó: "No tengo 2 hijos, sino 4". Una afirmación que demostraba lo que Nacho Palau ha intentado probar desde que se enzarzaron en este lío judicial. Por ahora, los niños tienen permitido pasar tiempo juntos, pero no como hermanos.



A punto de celebrarse la noche de Halloween, a Nacho Palau le han metido el miedo en el cuerpo por adelantado. Cuando hace dos semanas se tuvo que ver en el juzgado Madrid con Miguel Bosé (64) para probar y resolver la filiación de sus cuatro hijos, Palau tenía la esperanza de que esta historia tendría un final feliz. Sin embargo, no ha sido así. Al menos, por ahora.



Palau ha publicado hoy sábado a través de su cuenta de Instagram un comunicado oficial de su despacho de abogados de familia, Ortolá Dinnibier , que reza lo siguiente: "A petición de D. Ignacio Palau, y en relación al contencioso que mantiene con D. Miguel Bosé, informamos de la resolución recaída en primera instancia judicial":



La sentencia ha resuelto desestimar las pretensiones principales de filiación y estimar la pretensión subsidiaria de establecimiento de un régimen de visitas de los hijos de D. Ignacio Palau y D. Miguel Bosé entre sí y para con sus padres respectivos.



En cuanto a las acciones principales de filiación, la sentencia, pese a considerar que concurre la posesión de estado y que ha quedado probado el propósito compartido de D. Ignacio y D. Miguel de tener hijos para fundar una única familia en la que los hijos serían hermanos y ambos serían padres, entiende que nuestro actual sistema jurídico no permite efectuar formalmente la declaración de filiación solicitada.



"D. Ignacio Palau sigue confiando en que se haga justicia a todos sus hijos y para ello se dispone a presentar recurso de apelación frente a dicha sentencia"; continúa el comunicado.



La ex pareja del cantante, con el que tuvo una relación de 26 años, no ha hecho ningún comentario oral ni escrito, pero sí se sabe que recurrirá la sentencia porque se considera que, por el bien de los cuatro niños, la filiación sería una de las mejores soluciones. De momento, Telmo e Yvo siguen viviendo de forma humilde en Chelva (Valencia), en la casa de su abuela paterna, donde Palau se parte el lomo para sacar a sus hijos adelante, mientras que Tadeo y Diego residen en México D. F. junto a Bosé, donde tienen un nivel de vida elevado.



Cuando hace dos años Palau se separó de Bosé empezaron los problemas relacionados con los cuatro hijos que habían tenido a través de un vientre de alquiler. Tras la ruptura, la brecha económica entre los dos hombres era, obviamente, abismal. Nacho trabaja en una fábrica de embutidos y también en una residencia geriátrica para llegar a final de mes, mientras Bosé, que indudablemente es uno de los mejores artistas de la historia de la música española, lleva un ritmo trepidante de lujos gracias a su trabajo y al linaje de los Dominguín-Bosé.



El bonito sueño de formar una familia con hijos se esfumó. Atrás queda aquel famoso titular que Bosé protagonizó en el 2014 en la revista Shangay cuando afirmó: "No tengo 2 hijos, sino 4". Una afirmación que demostraba lo que Nacho Palau ha intentado probar desde que se enzarzaron en este lío judicial. Por ahora, los niños tienen permitido pasar tiempo juntos, pero no como hermanos.