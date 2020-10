Nacho Palau y Miguel Bosé, discuten hoy el lugar de residencia: México o España

Escuchar Nota

Este caso tiene dos aristas muy importantes. El juez deberá determinar la filiación de los niños y la convivencia de estos. Palau deberá demostrar que fue pareja de Bosé durante 26 años y que fruto de esa unión, que nunca formalizaron firmando una unión matrimonial o los papeles de pareja de hecho, surgió el deseo de ambos por formar una familia.su madre, quien ha llegado al juzgado muy nerviosa y no ha podido contener las lágrimas mientras esperaba su turno para entrar en la sala de vistas. El problema de fondo y la razón por la que no han llegado a un acuerdo y han terminado en los tribunales, tiene que ver con el lugar de residencia deDe Bosé no se sabe cuándo llegó, pero se encuentra en el interior del edificio, al que podría haber accedido por el parking. Sí se ha visto llegar a cuatro personas del despacho Aranzadi Ríos & Bengoechea, quienes llevan todos los asuntos de Bosé. No han querido hacer declaraciones a los medios. Continúan guardando silencio en un caso muy mediático del que solo se conoce una versión, que es la más afectada y que más sale perdiendo en este cisma familiar que ha separado a cuatro hermanos.