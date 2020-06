Naciones buscan seguro contra pandemias ante un segundo brote de Covid-19 en el mundo

Escuchar Nota

“Tenemos que llegar a una solución común. Tiene que estar en su lugar para una segunda oleada. Tenemos semanas, no meses”, dice John Neal, director ejecutivo de Lloyd’s of London.

“Es muy importante que la gente entienda lo que una industria como la nuestra puede hacer con su economía y lo que no puede hacer”, menciona Oliver Bäte, director ejecutivo de Allianz.

Si el gobierno cierra la economía debido a una pandemia y cierra millones de empresas, no hay más diversificación, por lo tanto no podemos cubrir eso”, dice. “Necesitamos hacer modelos, riesgo por riesgo, de lo que la industria puede hacer por sí misma”.

“No se trata solo del riesgo financiero, se trata de gestionar el riesgo, doblar la curva de riesgo…. el objetivo es tener una recuperación económica más rápida la próxima vez”, dice Doyle.

El Blackpool Grand Theatre de grado II ha visto mucho en sus 126 años de antigüedad, desde el auge de la ciudad como una localidad balnearia hasta su largo declive en una de las zonas más desfavorecidas del. Elpodría estar a punto de darle el golpe fatal.El Grand bajó la cortina el 17 de marzo, cuando elcomenzó, hasta a fecha continua cerrado. Ruth Eastwood, la directora ejecutiva, presentó una reclamación deque, dice, debería cubrir alrededor de la mitad de los costos del cierre.Pero Hiscox, la aseguradora del Grand Theatre, le dijo a Eastwood que la póliza no cubre los costos de un cierre, debido a queEs una historia que se repite por todo el mundo., con la mitad de esto en pagos. Pero hay miles de empresas que no han podido reclamar con éxito, y ahora que empiezan a levantarse los cierres se enfrentan a la ruina.Aunque los seguros para pandemias han estado disponibles desde antes,. La industria ahora está bajo las críticas no solo de los clientes descontentos, sino también de los políticos que argumentan que las aseguradoras deberían hacer más para ayudar a los negocios, publica Milenio Sin embargo, incluso antes de que se complete la autopsia, la atención urgente pasa de este brote a cómo hacer frente al próximo, incluso cuando creen queCon la industria bajo un creciente escrutinio, los esfuerzos se desarrollan en ambos lados del Atlántico paraEn(EU), John Doyle, director ejecutivo del corredor de seguros Marsh, escribió al equipo económico de la administración de Donald Trump proponiendo unEl consenso del sector es que solo las soluciones nacionales pueden funcionar; cualquier otra cosa lo hace demasiado complicado como para obtener el apoyo gubernamental. Sin embargo, algunos aseguradores sostienen queMuchos países ya tienen sistemas de seguro quecomo las inundaciones. Algunos observadores se preguntan por qué ese tipo de políticas no pueden simplementeEl seguro, dice, funciona según el principio de diversificación de riesgos. “La crisis del coronavirus ilustra el problema. De acuerdo con un alto ejecutivo, el sector de seguros de propiedad y accidentes de EU en su conjunto tiene un capital de 850 mil mdd. PeroLa industria no tiene capacidad para pagar por mucho tiempo en esa escala de pérdidas sin aumentar el tamaño de su propio balance, lo que significa grandes incrementos en las primas.Las aseguradoras dicen que. Según la propuesta de Marsh, los asegurados absorberían la primera capa de pérdidas, le seguirían las aseguradoras, y la cola recaería sobre el gobierno.El mes pasado se presentó al Congreso de EU un(creado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001), que propone un. Si se aprueba, la. Después de eso, el gobierno pagaría 95% de todas las pérdidas hasta un umbral de 750 mil mdd.Evan Greenberg, director ejecutivo de la aseguradora Chubb, cree que las compañías de seguros podrían asumir más riesgo del que se sugiere en algunas de las propuestas que están circulando. Pero la gran mayoría de la industria parece estar en contra de asumir un mayor riesgo de pandemia.Por su parte, el director ejecutivo de Axa, Thomas Buberl, considera que el. Cada contrato de seguro incluye una pequeña su prima para el esquema, que se divide en partes iguales entre el gobierno y las compañías privadas.Cuando ocurre un desastre, el sector privado paga primero y luego interviene el Estado. El esquema puede absorber alrededor de 4 mil 500 mde en pérdidas antes de que intervenga el Estado.Aquí es donde el esquema deparece haberse quedado corto. A pesar de tener el objetivo de proporcionar “fondos de emergencia” durante el brote, recibe una gran cantidad de críticas por pagar tarde y en pequeñas sumas.Cuando se lanzó elen 2017, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, lo describió como “un paso trascendental que tiene el potencial de salvar millones de vidas y economías enteras de una de las mayores amenazas sistémicas que enfrentamos actualmente en el mundo”.Pero los bonos apenas se activaron hace un mes y pagaránlo que da un promedio de 3 mdd para cada uno.Los críticos argumentan que el experimento del Banco Mundial estaba condenado al fracaso, señalando que los factores que activan la liberación de los fondos son tan complejos que les es imposible pagar pronto cuando el dinero se necesitan con mayor urgencia.Hasta ahora,, algo que hace ver pequeño el pago de bonos de 196 mdd. El BM dice que no planea renovar su programa de seguro pandémico.Pero algunos creen que es una herramienta valiosa para cuantificar el riesgo. Las principales figuras de la salud en el mundo sostienen queDiseñar algo para una repetición de la crisis actual, dice un asesor de la industria, es como “cerrar la puerta del establo después de que se escapó el caballo”. Algunas personas en la industria creen que cualquier nuevo esquema necesita pensar más allá de las pandemias.Pero lanzar la red tan ampliamente agrega otros dilemas. La retención de dinero por un problema desconocido crearía preguntas sobre exactamente qué tipo de evento provocaría los pagos del plan y quién tomaría la decisión sobre cuándo pagar las reclamaciones.