Naciones ricas se hacen pasar por ‘países en desarrollo’: Trump

El presidente estadunidense Donald Trump ordenó este viernes al representante comercial Robert Lighthizer que busque la forma de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) evalúe la manera de designar a los países en desarrollo, al considerar que algunas naciones engañan al organismo."Cuando las economías más ricas reclaman el estatus de país en desarrollo, dañan no solo a otras economías desarrolladas sino también a las economías que realmente requieren un tratamiento especial y diferenciado", indicó Trump en un comunicado divulgado por la Casa Blanca."Esa falta de respeto por el cumplimiento de las normas de la OMC, incluida la probable falta de respeto de cualquier norma futura, no puede continuar sin ser controlada", indicó el gobernante, quien señaló que China "ilustra el punto más dramáticamente".Trump señaló que le encargó a Lighthizer usar todos los medios disponibles para asegurar los cambios en la OMC, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.Advirtió que si no ocurre nada en un plazo de 90 días, Estados Unidos ya no tratará a ningún miembro de la OMC como un país en desarrollo.En un mensaje a través de la red social Twitter, Trump señaló que la OMC esta "rota" cuando permite que “países entre los más ricos proclaman ser países en desarrollo” para evitar así las reglas y lograr “un tratamiento especial”. “Nunca más”.El mandatario estadunidense indicó que ordenó a Lighthizer que actúe para que “estos países dejen de engañar al sistema a expensas" de Estados Unidos.