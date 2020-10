Nada concreto sobre reapertura de puentes

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Hasta el medio día de este viernes el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza de esta ciudad, no tenía nada en concreto con respecto a que vaya a ser un hecho la reapertura de los puentes internacionales al mexicano que cruza con visa de turista y y Paul del Rincón aseguró que esperaba indicaciones de la superioridad en Washington.



Comentó que los senadores y congresistas han estado interviniendo y solicitando para que se logre ya reabrir el cruce al viajero no esencial pero no se ha obtenido respuesta.



La fecha que el gobierno extendió para que la restricción permanezca es el 21 de octubre pero quizás uno o dos días antes se pueda tener algo más concreto.



A nivel local, las autoridades que dirigen el condado y la ciudad también han estado en unión con otros jueces y alcaldes fronterizos para que con la representación de los congresistas intercedan ante Seguridad Nacional y levanten esta prohibición que ha afectado a la economía de la frontera.