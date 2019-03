¡Nada los detiene!

Es tarde de rodeo y de emociones en esta tarde y noche en el Festival Rodeo Saltillo, pues hoy es uno de los eventos más esperados con el Súper Bull, en el que estarán los mejores vaqueros peleando por mantenerse sobre el animal los 8 segundos reglamentarios.Para este Súper Bull estarán los estelares de la suerte, peleando cara a cara con los toros de más de 300 kilos de peso, siendo estos de las ganaderías especializadas para la monta profesional.Será por la noche en la Arena 8 Segundos, sitio que se viste de gala con pintura nueva y para que no se pierda ningún detalle, con luminarias led, que harán una experiencia inolvidable. A las 20:00 horas se tiene previsto arrancar con las primeras montas, teniendo un lapso de 120 minutos para hacer la ronda larga, esperando, según sean los resultados, ver su short go y por ende los campeones.Para el estómago y los de buen diente hay un espacio destinado con el concurso de brisket y costillas, por lo que es bueno llegar con mucha hambre y probar lo que se prepare durante la tarde con los especialistas de este platillo norteño.Tal como en los dos primeros días, están los pabellones, así como el punto de vinos de Coahuila, para que todos pasen a conocerlos y ver que en el estado está la mejor vid del país.Continuarán este día las exhibiciones, aunque por la mañana será la cabalgata, en la que estará el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, partiendo de Arteaga con una extensa participación de vaqueros.Los saltillenses le están dando calor al Festival Rodeo Saltillo, lo están abrigando con entusiasmo, pues a pesar del frío que se siente este fin de semana no han dejado de asistir a este magno evento.A las 12:00 horas se abrieron las puertas a los que deseaban llegar desde temprano y hacer un recorrido, que conocieran el lugar y vieran que todo está hecho con “toda la mano” para brindarles un evento de calidad.Desde esa hora comienzan las andanzas, las exhibiciones, las muestras, y a calentar las parrillas para deleitar el olfato y la vista.Ayer fue un día largo, cansado, pero esto es apenas el comienzo, pues ahora viene lo mejor con la actividad de este sábado, en donde se espera una gran afluencia con lo preparado para la noche.Pero ayer también hubo de todo, en especial para el paladar con el Smoke & Grill del concurso de hamburguesas, que puso a todos los visitantes a pensar seriamente en romper la dieta y así sucedió.Este concurso consistió en poner una hamburguesa tradicional, que la prepararan al gusto, además de una de la autoría del grupo o equipo participante, demostrando el talento con la parrilla.Dicho concurso comenzó a mediodía, antojando a los que estaban ahí a pasar y comer como pocas veces. El concurso duró toda la tarde, premiando a los mejores por la noche.Pero también hubo cosas para todos los gustos. En la expo arena se dio el amarre de borrego, así como la demostración de los caballos bailadores, que sin lugar a dudas es una de las mejores atracciones, pues pocas veces se puede ver cómo los corceles muestran un talento de sangre.No fue todo, en la Arena 8 Segundos salieron a dar sus mejores tiempos las barrileras en el evento destinada para ellas, sin que el frío o la lluvia presente hiciera mella entre las vaqueras y sus animales.Ahí la participación se extendió por horas, porque hubo una buena respuesta de las competidoras, quienes una a una salieron a dar el mejor tiempo posible al recorrido, para luego saber quiénes fueron las mejores en este rubro.Con el sonido de la música texana, la norteña, country se abrieron otras competencias, aunque ahora destinadas a los más pequeños de la casa, porque ellos son parte fundamental del Festival.En el Pequeño Oeste, una área destinada para los niños, se llevó a cabo el Rodeo Infantil. en donde las promesas en el mundo de esta disciplina están haciendo sus pininos, mostrando su talento.Con el paso de las horas comenzó a llegar y llegar más gente para acceder a los diferentes espacios, a esa gama o abanico de posibilidades para ver ydisfrutar.Tal fue el caso de la Exhibición de Perros Pastores, en el que los canes adiestrados saltaron, corrieron, dejando a todos con la boca abierta.Los perros encantaron con esos saltos tomando con el hocico los frisbee o platos de plástico, además de subir sobre sus entrenadores, ya fuese a la espalda o en los pies con un equilibrio impresionante.Terminando se abrieron más lugares por visitar, como la exhibición de mulas, también en expo arena, un lugar cerrado, apto para eventos de primer nivel, en donde el clima pasa desapercibido.Sin lugar a dudas otras cosas que llamaron la atención son los corredores, los de la vendimías, los puestos en los que se localizan los adornos, la ropa para los vaqueros que nunca pasada de moda.Ni qué decir de los restaurantes, en el Festival Rodeo Saltillo están los mejores buscando satisfacer los paladares más exquisitos, los más exigentes y para ellos hay una gran variedad, ya sea en uno grande o bien los localizados en el pabellón, en los que hay para ayudar a otras instancias, como es el DIF Ramos Arizpe.La música no puede quedar de lado, aunque por momentos se entonaron melodías o canciones en el sonido local, los grupos de música country amenizaron por la tarde la explanada de los terrenos de la feria.Fueron diferentes estilos musicales los que se presentaron, los que brindaron al oído un mundo de variedad y que todos los presentes se pusieran a bailar para quitar el frío de la tarde.