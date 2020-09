Nada para nadie; Clásico sin goles, pero con lesiones

Escuchar Nota

Con tres cambios obligados y un pobre nivel de juego, América escapó de su segundo Clásico al hilo con un punto, tras empatar 0-0 frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca.esta noche, todos sufriendo de dolencias musculares y con otro Clásico a cuestas para el próximo sábado frente a Pumas.Cruz Azul no supo aprovechar las bajas del América y apenas generó peligro desde los pies de Santiago Giménez y Elías Hernández, sus hombres más punzantes al frente., no tuvo de otra más que parchar a su equipo. Oscar Jiménez tomó el lugar de Ochoa, Ramón Juárez sustituyó a Cáceres y Santiago Cáseres entró al quite en el sitio de Emanuel Aguilera.La primera parte fue muy disputada entre ambos equipos, aunque La Máquina lució mejor en los minutos finales con dos disparos de Giménez bien contenidos por Jiménez.Ya para el complemento, América renunció al ataque y optó por ordenarse en defensa, pero Cruz Azul nunca supo descifrar a la zaga de las Águilas.. Ya al minuto 93', Jonathan Rodríguez tuvo para empatar, pero Jiménez le desvió su disparo con otra buena atajada.. Cruz Azul tiene 26 unidades y es sublíder de la competencia, ahora en control de León.