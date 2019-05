Nada se sabe de cantante grupero ‘levantado’ hace 10 días

Nada se sabe de Tomás Antonio “El Centenario”, cantante grupero quien fue “levantado" por hombres fuertemente armados, quizá integrantes de algún grupo del narcotráfico, que lo subieron a un automóvil mientras que otro de los delincuentes se llevó el vehículo del intérprete con rumbo desconocido.El secuestro ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, cuando Tomás Antonio fue a visitar a su abuelita, a una clínica del ISSSTE.Ante estos hechos, el vicefiscal Regional en la zona sur del estado, Cruz Alejandro Flores Salazar, señaló: “no estamos hablando de un secuestro, es una persona que fue privada de su libertad, así fue denunciada por sus familiares desde el día siguiente inmediato cuando sucedió el hecho, no se cuentan ahorita con elementos para decir que es un secuestro porque no se ha pedido (un rescate)”.Y aclaró que uno de los elementos para que se sospeche de un secuestro es que se pida una cantidad de dinero para liberar a alguien, algo que no ha ocurrido en el caso de “El Centenario” por lo que por el momento se investiga como privación ilegal, además confirmó que fue la propia familia del cantante la que denunció el hecho, pues los delincuentes se lo llevaron cuando visitaba a su abuelita, quien estaba internada en un hospital del gobierno. Lo peor es que la señora Herlinda Lizárraga -su abuelita- murió, y del joven no se sabe nada.Flores Salazar manifestó que hasta el momento tampoco se ha localizado el vehículo del cantante el cual también fue sustraído por el grupo armado que privó de la libertad a “El Centenario”.Tomás Antonio “El Centenario”, fue Rey de la Alegría del Carnaval Internacional de Mazatlán 2010 por lo que se hizo muy famoso en dicho estado.