Nadal consigue su victoria mil del circuito y avanza en París

1000 WINS‼️

1000 veces RAFA‼️

1000 veces VAMOS‼️@RafaelNadal ha superado a Feliciano en París y logra la victoria 1000 de su carrera. @ATPTour_ES ESPECTACULAR‼️ pic.twitter.com/WDeOGmeuqy — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) November 4, 2020

El español Rafael, 4-6, 7-6(5) y 6-4, en dos horas y 30 minutos.El mallorquín, una clasificación liderada por el estadounidense Jimmy Connors con mil 274 triunfos, seguido del suizo Roger Federer, con mil 242, y del checo Ivan Lendl, con mil 68., que volvía a la competición tras su decimotercer trofeo en Roland Garros, que conquistó logrando su victoria número 100 en la tierra batida parisiense.Pero en la pista dura la historia fue diferente.y cometió muchos errores.Enfrente estaba la experiencia dey al que no derrotaba desde 2012.Impotente contra el servicio de Feliciano,, una disciplina en la que siempre había perdido contra el Manchego.A falta de su tradicional juego,, a dos de su récord, que logró en Tokio en 2010.Entró algo despistado Nadal en una pista vacía, silenciosa como una catedral en plena eucaristía, y López, que ya había tenido contacto con el ambiente en la primera ronda frente al francés Hugo Gaston, aprovechó para arrebatar el servicio de su rival en el primer juego.A partir de ahí,y con un 93 % de primeros saques mantuvo a ralla al número 2 del ránking.El mallorquín no encontraba grietas y solo dispuso de una bola de rotura que no aprovechó, lo que permitió a López apuntarse el parcial.