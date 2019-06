Nadal y Federer disputarán una semifinal de ensueño

Ni una tormenta pudo evitarlo. Rafa Nadal y Roger Federer se clasificaron este martes para una semifinal de lujo en Roland Garros, que les pondrá frente a frente, en un duelo mítico del tenis que decidirá uno de los finalistas de esta edición.Nadal arrolló a Kei Nishikori por un inapelable 6-1, 6-1 y 6-3, mientras que Federer se impuso en un duelo suizo a Stan Wawrinka en cuatro sets, por 7-6 (7/4), 6-4, 6-7 (5/7) y 6-4.Será el duelo número 39 entre las dos estrellas y el sexto entre los dos en la tierra batida de París, donde Nadal siempre venció a Federer, en semifinales en 2005 y luego en las finales de 2006, 2007, 2008 y 2011.Sin embargo, Nadal no consigue vencer a Federer desde las semifinales del Abierto de Australia de 2014.El suizo le ha derrotado en sus últimos cinco enfrentamientos, a lo que se suma un sexto por la baja del español antes del duelo que debían disputar este año en semifinales de Indian Wells.Todos esos últimos triunfos de Federer sobre Nadal fueron en cemento, ninguno en tierra batida, una superficie en la que el español domina claramente al suizo (13-2) y en la que Federer no derrota a su rival histórico desde la final de Madrid de 2009, hace más de diez años.Nadal está ya a apenas dos victorias de agrandar su leyenda con un duodécimo título en Roland Garros, un torneo en el que Federer fue campeón en una ocasión, hace justo una década (2009), y donde está haciendo su regreso después de cuatro años sin competir en esta segunda cita anual del Grand Slam.En su partido contra Nishikori, número siete mundial, Nadal dio una muestra de contundencia con su 6-1, 6-1 y 6-3, perdiendo únicamente cinco juegos, en su victoria más contundente en este Roland Garros, más incluso que en la primera ronda ante el alemán Yannick Hanfmann (180º), ante el que había concedido seis."Estoy muy satisfecho, es increíble. Tengo muchas emociones. Volver a semifinales es muy importante para mí", declaró Nadal en la pista.Es la duodécima vez que Nadal logra clasificarse para semifinales en Roland Garros y la número 31 que jugará la penúltima ronda de un Grand Slam.Siempre que consiguió llegar a semifinales en París terminó levantando luego la Copa de los Mosqueteros, un dato esperanzador en su particular aventura.Su siguiente rival, Roger Federer, se mostró muy ilusionado por el duelo ante Nadal."Vine en parte para jugar contra Nadal aquí. Así que eso ya lo tengo", celebró Federer en un mensaje al público desde la pista.Para el tenista de Basilea es el regreso a las semifinales de Roland Garros siete años después.Wawrinka, por su parte, queda eliminado en estos cuartos, pero demostrando que está de vuelta.No llegaba a esta ronda en un Grand Slam desde la edición de 2017 de Roland Garros, en la que fue subcampeón, justo antes de la doble operación de rodilla que le hizo alejarse de la élite, hasta el punto de estar en junio de hace un año en el 263º puesto de la clasificación ATP.En el cuadro femenino, Johanna Konta, 26ª jugadora mundial, se convirtió en la primera tenista británica en clasificarse a semifinales de Roland Garros en 36 años, tras derrotar por 6-1 y 6-4 a la estadounidense Sloane Stephens, número siete del ránking y subcampeona el año pasado.Konta, que selló su triunfo en una hora y diez minutos, jugará por una plaza en la gran final contra la ganadora del duelo de cuartos que mide a la croata Petra Martic (31ª) con la joven checa de 19 años Marketa Vondrousova (38ª).No había una tenista de nacionalidad británica en semifinales de Roland Garros desde 1983, cuando Jo Durie cayó en esa ronda.El miércoles continuarán los cuartos de final, con los duelos Novak Djokovic-Alexander Zverev y Dominic Thiem-Karen Khachanov en el cuadro masculino, y con Simona Halep-Amanda Anisimova y Madison Keys-Asleigh Barty en el femenino.