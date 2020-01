Nadal y Kyrgios, con un homenaje para Kobe Bryant

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Fue un partido especial para ambos. Y lo fue en todo sentido. Rafael Nadal, N°1 del mundo, eliminó al local Nick Kyrgios en octavos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2020, con un tributo especial de los tenistas a Kobe Bryant, la exestrella de la NBA que falleció el domingo en Estados Unidos.



La sorpresiva muerte de Bryant, de 41 años, más su hija mayor y otras personas en un accidente al derrumbarse un helicóptero, conmovió al mundo deportivo. La tragedia aérea generó una sensación de tristeza generalizada que traspasó las fronteras. Figuras internacionales se abrazaron al dolor que dejó la pérdida de la leyenda de la NBA y Kyrgios no fue la excepción.



Al salir a la cancha para enfrentar a Nadal en el Abierto de Australia, el polémica jugador se vistió con la camiseta número 8 de Los Ángeles Lakers para homenajear a la figura del básquetbol. Inclusive, peloteó con el español con esa casaca puesta.



Kyrgios es fanático del básquetbol, deporte que practicó a un alto nivel antes de dedicarse al tenis. Además, el tenista local también portó un brazalete protector justo debajo de un codo, como lo hacía el legendario jugador Michael Jordan, de Chicago Bulls.



Una vez consumada la victoria, Rafa también recordó al legendario Bryant con una gorra de la franquicia norteamericana. “¿Qué puedo decir? Me desperté esta mañana con esta terrible noticia. Estoy súper triste. Ha sido uno de los mejores deportistas de la historia, por eso pido una gran ronda de aplausos para recordarlo”, dijo el español-



“No pasé mucho tiempo con él, pero lo conocí. Tengo un amigo muy cercano que jugaba con él. Pau Gasol estuvo mucho tiempo con él. Ha sido una gran inspiración para el deporte. Creo que su recuerdo permanecerá dentro de nuestros corazones”, concluyó.



En la conferencia de prensa tras su derrota, Kyrgios expresó; "Kobe me motivó. Si nos fijamos en las cosas que él defendió y por lo que quería ser recordado". Sin dudas, el tenis también está de luto por una pérdida enorme.



Con información de ESPN