Nadie debe vagar por las calles

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Con el objetivo de que las disposiciones estatales y municipales emitidas en cuanto al cierre parcial de lugares de concentración masiva sean llevadas a cabo, autoridades policiales en coordinación con Protección Civil, implementaron a partir de ayer un operativo por tiempo indefinido.



Aunque la situación en la entidad se encuentra en la primera faceta, autoridades han decidido tomar medidas serias para que la propagación no sea una explosión y que los casos que se lleguen a presentar sean paulatinos para de esta forma poder hacerle frente.



“Todos los centros sociales, culturales, deportivos, religiosos, bancarios, pulgas, deberán estar ya prácticamente cerrados, únicamente los restaurantes estarán abiertos con algunas restricciones en cuanto al acceso, como en los servicios funerarios donde estarán únicamente los dolientes más cercanos”, dijo José Pichardo González, titular de pc.

Aseguró que estarán realizando operativos incluso en la noche, ya que las personas no tendrán nada que hacer a altas horas de la madrugada fuera de su hogar, a excepción de que vaya a su trabajo.



“Hay que destacar que los descansos y adelanto de las vacaciones, es para que estén en sus hogares y no de paseo en centros comerciales u plazas, es importante que la ciudadanía tome en serio esto, por nuestra parte les realizaremos el alto e invitaremos a que se resguarden en sus hogares, posteriormente si reinciden las personas y hace caso omisión a las acciones que estamos realizando se les aplicará multas como se han estado haciendo en otros municipios, estados y países”, agregó el funcionario público.