‘Nadie me enseñó a ser feminista’, dice Samuel García al pedir disculpas

El machismo es el cáncer de México. Les pido que vean este mensaje.https://t.co/6oHHhmqAqg — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

“Es un comportamiento retrógrada, son telarañas que vengo cargando; nadie me enseñó a ser feminista pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme, porque no hay justificación, aún la broma es machismo



“Ya me cansé de este tipo de fallos y errores en una cultura patriarcal, machista que no sé cómo agarré pero estoy convencido que quiero ya sacar



El senador, y con todas las mujeres luego de exhibir actitudes machistas en un libe en Instagram., cumpleaños número 25 de su esposa, en lugar de felicitacionesque están muy molestas" con los dichos del senador por Nuevo León.y aseguró que le queda "solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa" e hizo un recuento de las batallas legislativas que ha dado en materia como legislador local y federal, entre ellas lograr la paridad a nivel local; la ley Abril Pérez Sagaón para evitar agresiones y violencia contra las mujeres; las fiscalías especializadas en feminicidio, entre otras.Aseguró que continuará trabajando por la equidad: "Pero ahora el tema es acá es mío", dijo tocándose la cabeza.También se disculpó con todo Movimiento Ciudadano, en particular con las mujeres y les pidió ayuda para aprender feminismo: "Una disculpa también, sé que lo has metido en broncas; de ustedes lo que pido es que me ayuden, ustedes son expertas, son mis aliadas en estos temas, hacen talleres, cursos, diarios: invítenme, acéptenme porque quiero aprender"Tras disculparse finalmente con su familia aseguró no ser machista ni intolerante: "Al contrario, siempre lo he dicho, que el gran pecado capital de este país es el machismo porque hace menos al 50% de nuestra población; es un cáncer aún peor que la corrupción"., otra actitud y será mucho más proactivo en estas causas: "Un poco, un mucho más feminista pero me verán realmente comprometido porque hoy me cae el 20 de lo desafortunado y estúpido que fui con estas palabras; a todas una disculpa", finaliza su video.