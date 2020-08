Nagasaki recuerda 75 años de ataque con bomba atómica; pide desarme nuclear

Escuchar Nota

"Entre los estados con armas nucleares y los países bajo el paraguas nuclear ha habido voces que declaran que es demasiado pronto para un tratado de este tipo. Eso no es así. Más bien, las reducciones de armas nucleares llegan demasiado tarde", dijo.

"Si, al igual que con el novedoso coronavirus, que no temíamos hasta que comenzó a propagarse entre nuestro entorno inmediato, la humanidad no se da cuenta de la amenaza de las armas nucleares hasta que se vuelvan a utilizar, nos encontraremos en una situación irreversible", declaró.

"La perspectiva de un uso intencional, accidental o por un mal cálculo del arma nuclear sigue presente", advirtió Guterres.

"Como único país que ha sufrido ataques nucleares, es nuestro deber hacer avanzar los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un mundo libre de armas nucleares", aseguró el primer ministro nipón, Shinzo Abe, quien defendió que Japón "hará de puente entre los países con posiciones distintas".

, luego de que esa ciudad japonesa se viera afectada tras el lanzamiento de lay donde hoy las autoridades conmemoraron a las víctimas de la masacre ocurrida hace 75 años.Tantofueron las dos ciudades devastadas por el uso de este armamento durante la, lo cual terminó por doblegar a Japón.Durante una declaración leída en la, el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Taue, pidió a las naciones que participarán en la próxima conferencia para la revisión del, "que muestren un camino factible hacia el desarme nuclear efectivo".Taue recordó que este año marca medio siglo desde que entró en vigor de este tratado, pero queA las 11:02 horas locales, sonaron las campanas en el, donde los asistentes, entre ellos algunos extranjeros, guardaron un minuto de silencio. El número de asistentes autorizados se redujo en un 90 por ciento debido a la pandemia del coronavirus.El alcalde de Nagasaki, la segunda y hasta la fecha última ciudad que ha sido objeto de un ataque nuclear, señaló que, además,Así como lo hizo su homólogo en Hirsohima hace tres días, en el aniversario del primer ataque nuclear de la historia,El alcalde de Nagasaki se preguntó si 75 años de relatos de los supervivientes "hibakusha" en primera persona de los horrores que provocan las armas nucleares no son suficientes para abolirlas.El primer ministro japonés,pero, al igual que en Nagasaki, no se refirió al pacto para prohibir estos aparatos, del que no es signatario. Japón es uno de los países que se encuentran bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos.El secretario general de las Naciones Unidas,, a través de un mensaje leído por la secretaria general adjunta Izumi Nakamitsu.Las potencias nucleares de, de la misma forma que también lo hicieron la mayoría de países de la OTAN, entre ellos Japón.