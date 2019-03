Nahle a Fox: hoy iniciamos el rescate del sector que usted destruyó

Hoy estamos iniciando con el rescate del sector que usted destruyo, que corrompió y que lo puso en manos de incapaces que dilapidaron la gran renta petrolera. Soy profesional del tema y hoy la prioridad es velar por el interés nacional. Las relaciones exteriores mejor que nunca. https://t.co/txQPB1SG93 — Rocío Nahle (@rocionahle) 17 de marzo de 2019

Fe de erratas: donde dice “destruyo” debe decir “destruyó”. Claro que, si es en primera persona, en su caso es correcto https://t.co/9ykaEVZeBY — Javier Lozano A (@JLozanoA) 17 de marzo de 2019

Realmente es una pena la ineptitud de los funcionarios del Sector Energético. Este tipo de decisiones no sólo reflejan desconocimiento de los temas, sino que dañan poderosamente la confianza en México, con nocivas consecuencias en inversión y, por ende, en crecimiento y empleo. https://t.co/jvjuFiu7CH — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 17 de marzo de 2019

“Hoy estamos iniciando con el rescate del sector que usted destruyó, corrompió y que lo puso en manos de incapaces que dilapidaron la gran renta petrolera”, respondió la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al ex presidente Vicente Fox, quien la acusó de no tener capacidad para encabezar la dependencia.Luego de que el ex mandatario criticara en Twitter que la funcionaria está totalmente rebasada en el contexto de energía y que se han enviado “malas señales de cooperación internacional”, ella dijo ser profesional en la materia y le aseguró que las relaciones exteriores están mejor que nunca.Al debate se sumó el ex panista, Javier Lozano, quien utilizó un error ortográfico de Nahle en la palabra "destruyo", para afirmar que la conjugación sería correcta si la secretaria se refiriera en primera persona.El ex presidente Felipe Calderón también criticó a Nahle por las decisiones que ha tomado al frente de la Secretaría de Energía, al considerar que éstas "no sólo reflejan desconocimiento de los temas, sino que dañan poderosamente la confianza en México".Previo a la discusión con la titular de Sener, Fox Quesada sugirió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, recapacitar y conducir el país con mesura, así como no acelerarse en la toma de decisiones.