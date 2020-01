Nahle niega que gobierno haya pedido financiamiento de China para Dos Bocas

"Con las empresas que hemos estado trabajando hemos hecho los pagos puntualmente, de acuerdo al trabajo que hemos estado realizando, a lo mucho tendremos un pago vencido de diciembre, no sé si esas empresas necesiten recursos", explicó.

"Participan en el financiamiento (de Dos Bocas) bancos chinos junto con otros bancos internacionales; Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y el Banco de China, con 600 millones de dólares más o menos", aseveró.

"Lo que sí promovemos nosotros, es que las empresas mexicanas se acerquen más a estos dos grandes bancos, quienes tienen una buena reserva y que están aquí para apoyar inversión, al igual que para respaldar algunas operaciones de comercio y que son un complemento respecto a sus tasas de interés para el financiamiento de empresas mexicanas", explicó.

La construcción de las se está financiando con recursos de la federación, afirmó la, aunque reconoció que desconoce si las empresas que participan en el proyecto han solicitado financiamiento a bancos chinos.En entrevista telefónica con Elísa Alanís para Milenio Televisión explicó queCon respecto a que si la obra podría ser receptora de financiamiento extranjero, ya sea de China o de otros países, Nahle indicó que el proyecto le pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que los recursos están respaldados por el gobierno federal; sin embargo, no descartó que en otros proyectos de infraestructura de la propia petrolera o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puedan invertir.​"El proyecto es propiedad de Pemex y los recursos son soportados por el gobierno federal, claro que Pemex y CFE tienen otros proyectos que ahora han estado estudiando para en su momento anunciar los proyectos de infraestructura, tanto Chinos y otros países están invitados en los proyectos de infraestructura que se vayan a plantear", explicó.Asimismo, indicó que las empresas que se encuentran en la obra, que son la constructora estadunidense KBR, la surcoreana Samsung y la mexicana ICA, tienen solvencia económica, porque así se les exigió para poder participar; no obstante, dijo, se les han hecho los pagos puntualmente, por lo que desconoce si han buscado financiamiento externo.Más temprano y al termino de su participación en el "Día de China", el embajador del país asiático en México, Zhu Qingqiao, informó que para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, serán dos bancos chinos los que participarán en el financiamiento del proyecto, con unos 600 millones de dólares.Expuso que China está interesado en participar en intercambio comercial no sólo de agricultura, sino de petroquímica y sectores industriales, ya que son dos países con potencial de crecimiento.En tanto, el embajador de México en China, José Luis Bernal, indicó que buscan que las empresas mexicanas se acerquen a los bancos chinos que financiarán la refinería de Dos Bocas, ya que están en el país para apoyar la inversión.Con información de Milenio.