Napoli y Chucky Lozano caen en su debut en la Europa League ante el AZ Alkmaar

Ciudad de México.- Hirving Lozano se quedó con las ganas de marcar su gol 50 en el Viejo Continente y de ganar su primer juego en Fase de Grupos en la Europa League, luego de caer junto al Napoli 0-1 frente al AZ Alkmaar, en su presentación en la Temporada 2020-2021.



El Chucky no fue el único en el aparato ofensivo que no funcionó esta noche en el Estadio San Paolo, pues pese a que tuvieron el control de la pelota hasta en un 73 por ciento, no fueron capaces de proyectarlo en jugadas de peligro en el marco rival.



De hecho Gennaro Gattuso sacó a Lozano y a su centro delantero, Víctor Osimhen, en la parte complementaria, ya cuando perdían el partido, buscando renovar y refrescar el ataque con el capitán, Lorenzo Insigne y Andrea Petagna.



Sin embargo la fórmula no le funcionó al estratega italiano, que al minuto 57 vio caer su marco gracias a un gol del delantero holandés Dani de Wit.



Pese a la discreta reacción y los intentos por igualar, ese gol del atacante de 22 años fue suficiente para que el conjunto neerlandés se llevara los tres puntos en el arranque de la UEFA Europa League.



El siguiente compromiso del cuadro celeste será ante el Benevento en la Jornada 6 de la Serie A y el próximo jueves 29 de octubre viajará a España para meterse a la cancha de la Real Sociedad en la segunda fecha de la Europa League.