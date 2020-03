Narcos decretan cuarentena en sus territorios

Escuchar Nota

"CV (Comando Vermelho) comunica: Quédense en casa. La cosa se está poniendo seria y hay gente que se lo está tomando en broma. (…) Ahora os vais a quedar en casa por las buenas o por las malas.



de la favela de la Rocinha de Río de Janeiro, la más poblada del país. "Queremos lo mejor para la población.Si el gobierno no tiene capacidad para intervenir, el crimen organizado lo resuelve", concluyen. Esta es la orden en diversas favelas de toda la ciudad y está siendo transmitida por redes sociales, puerta a puerta, con megafonía o con los altavoces de los coches.Paramilitares de milicias que también controlan algunos barrios de ciudades brasileñas se han sumado a la iniciativa y han emitido anuncios parecidos que decretan toque de queda, exceptuando servicios de farmacias, también a las ocho de la noche en Río das Pedras, Muzema y Tijuquinha, barrios de la zona oeste de Río de Janeiro.A las vulnerabilidades urbanísticas y sanitarias se le suma la inestabilidad y precariedad laboral de una parte de la población de estos barrios. El 72% de las personas de la favela no tienen ahorros para enfrentar la crisis, según apuntan las cifras de la encuesta Data Favela publicada ayer, 24.Este sondeo, creado por la Central Única de las Favelas (CUFA) junto con el Instituto Locomotiva, entrevistó a 1.142 personas de 262 favelas de todo Brasil en la pasada semana. De acuerdo con los resultados, 7 de cada 10 personas afirman que sus ingresos se han reducido drásticamente en solo una semana de confinamiento.Además, según este estudiEsto quiere decir que más de la mitad de los habitantes de las favelas no son elegibles para recibir la ayuda económica emergencial que el gobierno ha sugerido para quienes tengan contrato y no puedan acudir a sus puestos de trabajo. Entre la población más empobrecida de Brasil son comunes trabajos como diarista –jardineros o limpiadores que viven con lo que consiguen trabajar día a día–, venta ambulante o recolección de latas para la venta en plantas de reciclaje.