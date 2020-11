Narcos dominan el mar… las rutas de la droga desde Colombia a México

Escuchar Nota

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Baja California Sur

Baja California

"Los cargamentos ilegales se trasladan por buques mercantes, contenedores, veleros y yates; mientras que los puntos de partida de lanchas rápidas, semi-sumergibles y sumergibles en las zonas costeras selváticas de difícil acceso", puntualiza el reporte La Dinámica del Narcotráfico Marítimo, del Cimcon.

Con lanchas rápidas, yates, veleros y submarinos,, para su trasiego a Estados Unidos, informa Milenio Organizaciones criminales internacionales, desde Costa Rica, El Salvador, Perú, Ecuador y Colombia.Las embarcaciones quetienen como destino Yucatán y Quintana Roo; mientras que las que navegan por el Pacífico dominan el oeste del país, de sur a norte, en los estados de:De acuerdo con el Centro Internacional Marítimo de Análisis Contra el Narcotráfico (Cimcon) de Colombia, por su ubicación y geografía estratégica,transnacionales.La más rápida es la que zarpa de Buenaventura, Colombia, en 24 horas a Costa Rica o El Salvador, dondeDe las Esmeraldas, Ecuador,, trayecto para que el que requieren siete días y cinco abastecimientos.Mientras que de Puerto Rico y Ecuador zarpan y mantienen nueve días de trayecto a Michoacán y Guerrero.Desde los puntos antes mencionados del Caribe y Sudamérica también parten hacia Jalisco y Sinaloa, en un periodo de 11 días. Y de Ayampe,, hasta Sonora y toda la península de Baja California.En 2019, la Secretaría de Marina detuvo 280 embarcaciones con toneladas de drogas, provenientes de las rutas, que tenían como principal destino los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima.Para que las toneladas de drogas pasenante los ojos de las autoridadespesqueros.Las, son las que participan en la mayor parte de los operativos de distribución y pueden cargas hasta dos toneladas de narcóticos., toda vez que se usan en rutas de aguas internacionales para ser imperceptibles a los radares.Su navegación bajo el agua, sigilo y gran capacidad de carga proporcionan menor probabilidad de intercepción. Tienen capacidad para siete toneladas y son de navegación automática.LosAl no contar con Sistema de Identificación Automática no pueden regularse ni rastrearse, y transportan hasta dos toneladas.Los, principalmente, de cocaína y marihuana. Además de que brindan apoyo logístico a otras embarcaciones de mayor capacidad.Como las anteriores, no cuentan con Sistema de Identificación Automática, lo que hace imposible su detección en los radares de las autoridades marítimas.Una vez que los cargamentos tocan suelo mexicano, i, donde la droga llega a pistas clandestinas cerca de los puertos y se sube a avionetas tipo cessna para su reparto en México y Estados Unidos.LosDe acuerdo con el Cimcom “el control de los territorios en esas regiones y rutas esta supeditado a las organizaciones criminales transnacionales”.Durante 2019 la Secretaría de Marina realizó diversos operativos en las costas y aguas nacionales que derivaron del aseguramiento de 69 embarcaciones: 60 lanchas, 2 sumergibles, 6 buques y un velero.Con ello,, donde la mayoría de embarcaciones detenidas fueron lanchas por su versatilidad operativa”.