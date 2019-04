Narcotráfico, vinculado al 80% de los asesinatos en México

Sube el homicidio y el secuestro en el primer trimestre, mañana estaremos en CDMX para dar resultados completos del Semáforo Delictivo. Con análisis de datos y propuestas de mejora. — Santiago Roel (@semaforodelito) 22 de abril de 2019

En el primer trimestre de este año se registraron ocho mil 493 asesinatos dolosos en México, mientras que las cifras de secuestro y extorsión subieron un 40 por ciento en el mismo periodo.El director de Semáforo Delictivo, Santiago Roel, informó, en el noticiero "En los tiempos de la Radio" en Radio Fórmula , que el delito de homicidio subió un diez por ciento, mientras que las cifras de secuestro y extorsión incrementó un 40 por ciento.Además, Roel dio a conocer que hay estados que mejoraron sus cifras de la violencia como Baja California Sur, Nayarit, Durango, Tamaulipas y Sinaloa. No obstante, en entidades que eran pacíficas como Nuevo León, Guanajuato, Quintana Roo, Jalisco y Ciudad de México, incrementaron sus números dolosos.Con base en lo anterior, afirmó que el 80 por ciento de los asesinatos que ocurren en el país están relacionados con el narcotráfico, por lo que “esto no va a bajar mientras no se resuelva la regulación de la droga, que el presidente y el congreso deben resolver”.“Con la Guardia Nacional y los programas sociales no va a bajar la inseguridad, además, no le doy seis meses, sino seis años para que acabe con la violencia. La estrategia está bien planteada, pero no está bien ejecutada al no regular la droga”, afirmó el directivo.Cabe mencionar que esta semana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en enero se registraron 2.855 homicidios dolosos, en febrero 2. 802, mientras que en marzo la cifra se elevó a 2.836, lo cual representa un incremento del 9.7 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2018.