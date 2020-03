Narra épica existencia sin heróes

Escuchar Nota

no hay héroes que se enfrentan a la vida, por el contrario, sus personajes son aquello seres periféricos que tienen la cabeza llena de pensamientos y el corazón falto de vida,y que se reeditada bajo el sello de Alfaguara.es un desfile de muertos vivos, habitado por caricaturas de hombres que solo existen.“En nuestra época la idea del antihéroe o la persona periférica es un lugar común, no es verdaderamente especial, porque una buena parte de los personajes de la literatura contemporánea son descendientes de Akaki Akákievich, el protagonista del cuento El Capote de (Nikolai) Gogol.y, cuando le ofrecen una promoción le da miedo. Eso porque el hombre pequeño al que todo le aterra es al que le pasan por la cabeza, el alma y el cuerpo muchísimas cosas y cada quien puede contar millones de experiencias individuales”, explicó Toscana a Zócalo en entrevista.que no se descompone. La relación de Miguel Pruneda, el personaje principal, con el Hado de la existencia no es gratuita, ya que desde el principio el autor lo contacta con la muerte al ponerla deambular en un cementerio.Así, conforme avanza la novela el fatídico destino de cada uno de los personajes se revela: el miedo que aqueja las entrañas de Pruneda, su hastío ante una vida rutinaria que no quiere cambiar. Su relación con Faustino,Construye y deshace a Monterrey desde su imaginación o el recuerdo de la urbe que fue hace décadas.Sus libros narran a la metrópoli norteña pero vista desde la periferia, como pasa en Olegaroy, ganadora del Premio Xavier Villaurrutia 2018.“Me he desconectado del Monterrey contemporáneo, mi ciudad siempre. Siempre me voy al pasado, porque el presente que cuenta con violencia de narcos no me seduce para narrarlo”.Toscana explicó también que esta reedición de Duelo por Miguel Pruneda no tuvo cambios porque aún ahora,“Cuando la publiqué sentía que era una novela a la que no le faltaba ni sobraba una coma y quiero respetar a ese escritor que la hizo, porque tampoco debo de estar seguro que hoy soy un mejor autor y quizá si la muevo la estropee en vez de mejorarla.“Ahora me siento bastante emocionado al escribir.he encontrado una historia que me apasiona y que quiero contar. Eso es lo importante”, finalizó.