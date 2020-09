Narra Lidia Jorge pequeñas epopeyas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En su obra, una literatura “a ras de suelo”, la escritora portuguesa Lídia Jorge (Boliqueime, 1946) atiende a los otros, se olvida de su cuerpo y sicología para llevar a las páginas de sus libros la “pequeña epopeya” de la gente.



Una escritora que relata la hazaña doméstica de su país a través de una obra que no nace de la erudición lectora sino, como ella afirma, del suelo, del pueblo, de la gente que ve, de sus vecinos.



El jurado del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020 valoró su narrativa por retratar el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia.



Recibió la noticia del galardón en la casa de campo de su familia, al sur de Portugal, al pie de una montaña frente al mar, a donde suele ir a escribir.



“Una gran felicidad”, compartió la escritora, quien, al ser notificada, vio disiparse las nubes blancas en el cielo, tornándose púrpura y oro.



Al teléfono, la novelista habla en entrevista de ese modo estoico de ser de los portugueses, huella de la dictadura, de su dificultad para hablar en voz alta en un país donde persiste el miedo a la demostración cívica de la opinión, donde la gente no muestra lo que siente, una vida secreta que ha sido materia de su literatura.



“Nosotros somos muy estoicos, los portugueses; sufrimos y no decimos. Cada familia tiene sus secretos escondidos, sus miserias escondidas, pero todos los domingos hace una especie de demostración de que son capaces de sobrevivir”, responde la escritora.



Señala la constatación de dos países: uno visible y otro subterráneo, una dualidad anímica que, dice, no es privativa de los portugueses sino compartida por las sociedades pobres, las sociedades reprimidas por dictaduras o sistemas que no toleran la libertad de expresión.



En Portugal, añade, aun hay miedo de la expresión cívica de la opinión.



Su novela Los Memorables se ocupó de la Revolución de los Claveles en Portugal de 1974, la sublevación militar que terminó con 40 años de dictadura.



“(La literatura) me ha permitido hablar en voz alta y hablar no simplemente por mí sola sino también por mis vecinos, de la gente cerca de mí. Me da una gran alegría cuando la gente me dice: ‘Ese personaje es como mi madre o como yo’, o ‘usted ha encontrado las palabras que yo quería decir’. Cuando me dicen eso, siento que lo que hago tiene un sentido”.



El jurado del galardón, que alcanza su 30 edición, ponderó la humanidad de la escritora al aproximarse a temas como la descolonización, el lugar de la mujer y la emigración.



La escritora ha narrado tanto la epopeya doméstica de Portugal como su último imperio colonial.



Vivió en Angola y Mozambique, donde trabajó como profesora, durante las guerras de independencia: “Los portugueses han sido los primeros en descubrir tierras más allá de Europa y han sido los últimos, entre franceses, españoles, alemanes, belgas e ingleses en dejar las colonias”, observa.



También se ocupó de la aniquilación del imperio portugués en La Costa de los Murmullos, novela llevada al cine. Tanto el libro como la película, acota, son presentados desde el relato de las mujeres ante la colonización: sus secretos, su capacidad de observación.



“Viví una vida de espía; vi lo que ocurría, la gran injusticia que se hacía. Nuestro papel era de agresor, no era un papel libertador”, dice. “Las mujeres han comprendido muy bien que el camino estaba errado y hoy me parece también que las mujeres comprenden porque sufren injusticias, son más sensibles a la situación de dependencia y traición de los pueblos sobre los otros”, concluye.