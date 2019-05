Narran detalles del cautiverio de mexicana a manos de secta

El cautiverio que vivió la mexicana Daniela Fernández entre el 2010 y 2012 fue narrado a detalle esta mañana en la corte de Brooklyn por la testigo Laureen Salzman encargada por órdenes de Raniere, de supervisar el virtual secuestro de la mujer quien cometió el error de fijarse en otro hombre y cortarse el pelo, faltando a “las reglas” ordenadas por el cacique de Nxivm."De las cosas que hice en 20 años que trabajé para Keith y los delitos que admití, esto fue lo peor que hice", dijo Salzman sin poder controlar el llanto frente a la audiencia."¿Qué les puedo decir? Mantuve a Daniela en una habitación casi durante dos años". Raniere, sin embargo, se mantuvo firme en su castigo: “para ella será una experiencia que la ayudará a crecer”.Lo más sorprendente del relato de Salzman, fue saber del consentimiento que los padres de las niñas Fernández tenían del "correctivo".Incluso la madre de ellas, a la que la testigo identificó como Adriana, pidió quedarse en la habitación de a lado, para que Daniela sintiera que la decisión la estaba haciendo sufrir también a ella.Mientras tanto, Camila y Mariana formaban parte del grupo de esclavas sexuales exclusivas del líder y el hermano Adrián, era como mandadero del falso gurú. En algún momento, la madre de las hermanas Fernández asistió a un funeral y luego se inscribió al curso El libro del Conocimiento abandonando a la hija "prisionera”.Desesperada, Daniela Fernández escribió en carta a Raniere donde clamaba: “¡Déjenme salir, me estoy deshaciendo!”.Camila Fernández pidió hablar con su hermana, pero Laureen se lo impidió: “la familia no puede intervenir”. El líder por su parte consideró que ceder “a su berrinche” la iba a acostumbrar a hacer lo mismo cada que quisiera obtener algo.Contó la testigo que en el inicio de la aventura, Héctor, el padre de las niñas, cambió una serie de cursos en Suiza, a donde pensaba enviar a su espabilada hija, por los cursos de liderazgo en Albany, Nueva York. 