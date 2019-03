Narran migrantes odisea de su viaje

La tarde de ayer arribó a esta ciudad un grupo de 6 inmigrantes africanos, entre ellos una bebé y dos menores de edad, con la intención de cruzar a Estados Unidos, quienes aseguran que los guerrilleros los están matando sin piedad.Las mujeres quienes optaron por no revelar su identidad, dijeron que los conflictos armados en su país los obligaron a cruzar el océano Atlántico con un grupo de más de 100 peronas, pero solo unos cuantos lograron llegar con vida a Ecuador.De ahí su travesía por 8 países más, les tomó 21 días hasta llegar a esta frontera al norte de México con las aspiraciones de asilo político en Estados Unidos, donde aseguran que no tienen ningún familiar y solo están huyendo de la violencia.Contaron con su español entrecortado y más parecido al portugués, cómo en el camino se fueron quedando hombres, mujeres, niños y hasta embarazadas que por cuestiones del cansancio, accidentes o por su mala salud no lograron sobrevivir.Es imposible tener una vida donde constantemente los grupos armados de los distintos bandos están peleando con sus armas y no les importa matar a personas inocentes, hasta han arrasado con pueblos enteros.