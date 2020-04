NASA alerta que seis asteroides se avecinan a la tierra

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La NASA aseguró que seis asteroides se aproximan a la tierra esta semana y lo que recientemente ha alarmado a este centro de investigación es que uno de ellos tiene un tamaño considerable que podría resultar altamente peligroso para la humanidad.



Dicho objeto estelar mide casi 400 metros de ancho y en un supuesto de que se desviara su órbita podría considerarse altamente peligroso, pues este tiene un tamaño similar al del edificio Empire State de Nueva York.



Al respecto, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA advirtió que el primero de estos asteroides que se acercó al planeta es conocido como 2020 FF; sin embargo este no alarmó en gran medida debido a que es el más pequeño del grupo, con un diámetro estimado de unos 26 metros.



El segundo asteroide que llegará esta semana es conocido como 2020 FB, el cual tiene un diámetro aproximado de 54 metros de ancho.



El tercero tiene un diámetro estimado de unos 39 metros y se espera que visite las cercanías de la Tierra a una distancia que no representa peligro para nuestro planeta.



También en este grupo que se acercará a la Tierra el denominado 2010 GD35, mismo que mide 71 metros de ancho y se espera que se aproxime en las cercanías del planeta a una velocidad de casi 44 mil kilómetros por hora.



La última, pero no menos importante roca se encuentran la 2020 FE2, la cual tiene un diámetro estimado de 45 metros y se mueve hacia la Tierra a una velocidad de aproximadamente 26 mil kilómetros por hora.



Se espera que estas rocas pasen cerca del planeta el 28 de marzo.



El visitante peligroso



Esta roca espacial sobrepasará el planeta; se trata de un asteroide potencialmente peligroso, mismo que fue nombrado como 2012 XA133, además de que se avecina con cercanía a el planeta tierra, este mide aproximadamente 390 metros de ancho, lo que significa que –de impactar a la tierra– puede causar un gran impacto, además de que se espera su aproximación a una velocidad de casi 85 mil millas por hora.



Con información de El Heraldo de México