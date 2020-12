NASA captura misteriosa nebulosa que se desvanece a una velocidad increíble

Escuchar Nota

"Esto es muy, muy dramático y muy extraño", dijo en un comunicado de la NASA el miembro del equipo descubridor Martín A. Guerrero del Instituto de Astrofísica de Andalucía. "Lo que estamos presenciando es la evolución de una nebulosa en tiempo real. En un lapso de años, vemos variaciones en la nebulosa. No hemos visto eso antes con la claridad que obtenemos con esta vista".

"Los cambios en las nebulosas se han visto antes, pero lo que tenemos aquí son cambios en la estructura fundamental de la nebulosa", dijo Bruce Balick de la Universidad de Washington, Seattle, líder de la nueva investigación. "En la mayoría de los estudios, la nebulosa generalmente se agranda. Aquí, está cambiando fundamentalmente su forma y se está volviendo más tenue, y lo hace en una escala de tiempo sin precedentes".

"Debido a la estabilidad óptica del Hubble, estamos muy, muy seguros de que esta nebulosa está cambiando de brillo con el tiempo", agregó Guerrero. "Esto es algo que solo se puede confirmar con la agudeza visual del Hubble".

"Tenemos mucha suerte de observarlo en ese momento", dijo Reindl. "Durante un destello de una capa de helio, evoluciona muy rápidamente, y eso implica escalas de tiempo evolutivas cortas, por lo que normalmente no podemos ver cómo evolucionan estas estrellas. Simplemente estuvimos allí en el momento adecuado para haber captado eso".

Datos de archivo delrevelan que la nebulosa, apodada la, se ha desvanecido precipitadamente en las últimas dos décadas, un fenómeno extremadamente raro a esta velocidad y que tiene sorprendidos a los astrónomos de la, quienes no encuentran una respuesta al extraño fenómeno.Las imágenes capturadas por el Hubble en 2016, en comparación con las imágenes del Hubble tomadas en 1996, muestran una nebulosa que se ha atenuado drásticamente en brillo y ha cambiado de forma. Los bucles brillantes, azules, fluorescentes y los filamentos de gas hacia el centro de la nebulosa casi han desaparecido, y los bordes ondulados que le dieron a esta nebulosa su nombre de temática acuática prácticamente han desaparecido. La joven nebulosa ya no aparece contra el fondo de terciopelo negro del vasto universo.Los investigadores descubrieron cambios sin precedentes en la luz emitida por el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno incandescentes que expulsa la estrella moribunda en el centro de la nebulosa. La emisión de oxígeno, en particular, disminuyó su brillo en un factor de casi 1000 entre 1996 y 2016.Las observaciones terrestres de otras nebulosas planetarias han mostrado indicios de cambios en el brillo a lo largo del tiempo, pero esas especulaciones no se han confirmado hasta ahora. Solo el Hubble puede resolver los cambios en la estructura de esta pequeña nebulosa. El nuevo artículo examina todas las imágenes de lade los archivos del Hubble.Un estudio de 2016 realizado por, ahora de la Universidad dey un equipo de investigadores internacionales, también utilizando datos del Hubble, señaló que la estrella en el centro de la nebulosa Mantarraya,, es especial por derecho propio.Las observaciones de 1971 a 2002 mostraron que la temperatura de la estrella se disparó de menos demás de diez veces más caliente que la superficie de nuestro Sol. Ahora, Reindl y su equipo de investigación han demostrado quese está enfriando. Reindl especula que el salto de temperatura fue causado por un breve destello de fusión de helio que ocurrió en una capa alrededor del núcleo de la estrella central. Recientemente, la estrella parece estar retrocediendo hacia su etapa inicial de evolución estelar.El equipo que estudia el rápido desvanecimiento de la nebulosa Mantarraya solo puede especular en este momento qué le espera al futuro de esta joven nebulosa. Con el ritmo actual de desvanecimiento, se estima que la nebulosa apenas será detectable en 20 o 30 años.