NASA se prepara el choque de un asteroide contra la Tierra

Como ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, uno de los miedos generales es que un asteroide choque contra la Tierra, ocasionando un escenario similar al de la extinción de los dinosaurios. Si bien la NASA ha recalcado en más de una ocasión que no hay peligro inminente, por lo menos en un futuro próximo, el temor se mantiene latente.Tal vez por ello es que la agencia espacial de Estados Unidos participará en una simulación sobre ese posible escenario de catástrofe. Apoyados por la a Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y socios de agencias internacionales; se hará este simulacro con el fin de representar todos los momentos previos, actuales y posteriores al impacto.Se verán los dispositivos técnicas para detectar un objeto potencialmente peligroso, si hay posibilidades de desviación y cómo minimizar los daños que pudiera ocasionar si es que su caída es inevitable. El que se cuenten con la ayuda de varias instancias locales y mundiales, responde a una necesidad de tener un plan global para un evento a todas luces extraordinario.No hay peligro en los próximos 100 añosHay que mencionar que Estados Unidos ya cuenta con una división totalmente enfocada a la prevención de los choques de asteroides, quienes actualmente se dedican a identificar los objetos peligrosos; señalando como posibles asesinos globales a cuerpos que superen el kilómetro de diámetro. En sus investigaciones señalan que no existe peligro de una catástrofe por lo menos en los próximos 100 años.Si bien existen datos para creer que las posibilidades de que un asteroide cayera en la Tierra aumenta son de 1 de cada 100, esa unidad no representaría una alarma para la vida en el planeta como la conocemos. No obstante, no quitan el dedo del renglón, asegurando que necesitan nuevo y mejor equipo para poder realizar su trabajo con eficacia.