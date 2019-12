Nascar Peak puso a vibrar a 28 mil almas en autódromo

Ciudad de México.- Más de 28 mil aficionados se dieron cita este fin de semana para ser testigos de cómo Rubén García Jr., se convirtió en tricampeón de Nascar Peak México, dejando a todos con un gran sabor de boca y refrendando a Nascar Peak como un evento que ningún amante de los autos se puede perder.



Sin duda los eventos de automovilismo en México han encontrado su justo lugar, y con mucha razón, pues la calidad de los mismos no deja lugar a duda de ello. Tal es el caso de Nascar Peak México, el cual no solo es grande por el histórico nombre del que hace gala, sino porque desde sus carreras, hasta las exhibiciones de música y en especial de este año con el motocross acrobático, demostró que su fuerza es debido a su calidad y propuesta.



Pilotos como Alex de Alba, Abraham Calderón, Rubén García (actual tricampeón), Max Gutiérrez y Michel Jourdain se dieron cita en el siempre espectacular Autódromo Hermanos Rodríguez, donde pelearon vuelta a vuelta su lugar en el podio y sobre todo el tan anhelado campeonato de sus respectivas categorías, brindando un espectáculo en cada momento, ya que bajar la guardia no estaba en los planes de ninguno.



Además, en la categoría Mikel’s Trucks también hubo un flamante ganador, pues con los cierres obtenidos en esta competencia, Jorge de la Parra se levantó como el campeón de la temporada, cerrando un año increíble con 5 victorias y 10 pole positions.



De esta gran forma Nascar Peak cierra su año, un año lleno de gran trabajo y pasión por el deporte motor, del cual, quieren que más aficionados sean parte.



Con información de Excelsior