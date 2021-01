Natalia Mares: Muestra su valía en los combates

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Las competencias pararon para el taekwondo dentro de la modalidad de combate, pero eso no fue impedimento para que Natalia Mares del Bosque demostrara su valía como una de las jóvenes promesas de Coahuila en esta disciplina, y por ello la afición la eligió como la Mejor Atleta Juvenil del MVP Zócalo 2020.



“Me siento muy bien, quiero agradecer a todas las personas que lo compartieron, se siente muy bonito. Fue un año muy difícil, no hubo muchos torneos pero seguimos en línea entrenando, así hemos estado todos estos meses”, indicó.



Mares del Bosque fue reconocida por la Federación Mexicana de Taekwondo con el Premio Nacional de Taekwondo a la Mejor Atleta Juvenil de Coahuila en combate, un honor que representa mucho para su prometedora carrera deportiva.



“Significó mucho ese reconocimiento, mi esfuerzo y todo lo que he hecho nadie me lo regaló, yo estuve constante, las horas, siempre con mi entrenador, significó mucho para lo que viene el próximo año”.



Como joven promesa del taekwondo nacional, Natalia Mares del Bosque ya se planteó objetivos claros, llegar en un futuro a la Selección Mexicana para representar a su país en Campeonatos Mundiales y soñar, como todo atleta, en llegar a unos Juegos Olímpicos.