Natalie Portman y otras famosas tendrán su equipo profesional de futbol

"También esperamos tener un impacto sustancial en nuestra comunidad, comprometiéndonos a extender el acceso a los deportes para los jóvenes en Los Ángeles a través de nuestra relación con la Fundación LA84. Los deportes son una forma tan alegre de unir a las personas, y esto tiene el poder de hacer cambios tangibles para las atletas femeninas tanto en nuestra comunidad como en la esfera profesional", expresó para Variety.



tendrán su nuevo equipo en la Liga Nacional de Futbol Femenil (NWSL) que residirá en Los Ángeles, ciudad que ocupa el segundo puesto mundialmente en en el mercado deportivo.A pesar de que aún no tiene un nombre oficial para la liga femenil, según el medio Variety, actualmente se hacen llamar, a este proyecto también se unen 14 ex jugadoras de la selección femenil de Estados Unidos como lo son Mia Hamm, Abby Wambach, entre otras.El empresario e inversor de internet, Alexis Ohanian, expresó que este proyecto estaba inspirado en promover la igualdad y la justicia, además de que las jugadoras podrán recibir un salario justo y darán un mensaje de respeto., expresó.El sitio "We are Angel City" subió un video, en el cual presentan la ciudad de Los Ángeles como el hogar del próximo equipo de la liga femenil, que tiene como fecha el año 2022.Portman expresó sentirse dichosa y emocionada por la oportunidad de ser partícipe de un proyecto tan importante y profesional como lo es la próxima liga femenil."Me emociona la oportunidad de asociarme con este increíble grupo de personas para traer un equipo profesional de fútbol femenino a Los Ángeles. Juntos, nuestro objetivo es construir no solo un equipo ganador en el campo, sino también desarrollar una base de fanáticos apasionadamente leales.De hecho la actriz de "Vendetta" y "Star Wars" en su cuenta de Instagram subió una imagen en donde se le ve a ella a Eva Longoria, Jessica Chastain, Jennifer Garner, entre otras, con el jersey de su equipo y mirando un entrenamiento dentro de un campo de futbol soccer., así como la cantate Fergie y Marc Anthony, quienes son accionistas de los Delfines de Miami de la NFL, así como también las hermanas y tenistas Serena y Venus Williams quienes son copropietarias del equipo de futbol americano profesional.. Pero no todo es soccer sino que también en la NBA hay dinero de estrellas como Justin Timberlake quien es accionista minoritario de los Memphis Grizzlies.