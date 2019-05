Nataly Michel tenía más de cinco horas muerta cuando fue hallada

Nataly 'M' tenía más de cinco horas sin vida cuando fue encontrada muerta por paramédicos de la unidad 665 del SAMU, en la alcaldía Venustiano Carranza.La mujer vivía en el departamento 204, en la Unidad Habitacional ubicada en el 374 de la calle Aluminio, en la colonia Felipe Ángeles, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde fue hallada sin vida la madrugada de este martes.En el inmueble, conocido como la unidad 'El Rastro', hay dos edificios, en la parte baja un estacionamiento y al fondo un altar con un Cristo y la Virgen de Guadalupe.“Claro que nos enteramos de lo que pasó, la chica llegó a vivir aquí sola, pero seguido la visitaban yo la veía entrar y salir, pero no le hablaba. Es triste que a una vecina o alguien que conozcas la asesinen de esa manera”, comentó un vecino de esta unidad.En el exterior hay unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de la Procuraduría capitalina, quienes permanecen al resguardo de la zona.De acuerdo con autoridades, personal de la Procuraduría permanece al interior realizando las indagatorias correspondientes sobre el feminicidio de Nataly Michel.“En este lugar a pesar de que está el rastro la vigilancia es muy poca, nunca hay patrullas ahorita están por lo que pasó, pero cualquiera puede entrar a la unidad y nadie dice ni hace nada; los robos en la zona por todos los comerciantes, son constantes”, comentó una mujer, quien por miedo a represalias no quiso proporcionar su nombre.La mujer fue hallada sin vida, tirada sobre el suelo con señales de estrangulamiento, y con el rostro morado cerca de las 2 de la mañana de este martes.Tras la notificación a elementos policiacos, ellos dan parte de lo ocurrido al Ministerio Público de la Coordinación Territorial VCA-1, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.Hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho; autoridades iniciaron el protocolo de feminicidio.Con información de Milenio