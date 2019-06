Naturgy no cierra oficinas en Saltillo

Aunque se había informado que Naturgy, antes Gas Natural, cerraría sus oficinas el próximo 20 de junio, la empresa aclaró que permanecerá en Saltillo para atender las quejas de usuarios; además, notificó que ya no realizan cobros “al tanteo”, señaló el diputado Jaime Bueno Zertuche.“Nos aseguran que no se van a ir de nuestra ciudad, que van a permanecer las oficinas en Isidro López y un módulo de atención, y que de manera presencial o diferentes medios electrónicos van a continuar dando el servicio”.La semana pasada, el diputado y la legisladora Azucena Ramos Ramos se reunieron con directivos de Naturgy provenientes de Monterrey y de la Ciudad de México, y comunicaron que seguirán abiertas las oficinas en esta capital.“Aseguran que a partir del primero de marzo no hay ninguna estimación en los cobros del gas. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas mediciones que se hicieron con estimación se hicieron a la baja, es decir, estimaron menos de lo que en realidad gastaron los usuarios y que lo que ha pasado, después del primero de marzo, es que esas diferencias a la baja se les han ido cobrando a los usuarios que les estimaron hacia abajo”.Bueno Zertuche añadió que el PRI recibió y canalizó 500 quejas por cobros injustificados en contra de Naturgy, sin embargo, la empresa solo reconoció 70 errores en la medición y aseguró que en el resto la facturación fue la adecuada.Refirió que los usuarios pueden acudir a las oficinas del PRI a exponer su inconformidad y recibirán asesoría para llevar la queja a la Profeco y a la misma empresa.