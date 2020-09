Navega Joaquín Hurtado el tiempo en plena madurez

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Joaquín Hurtado va más allá de sus fronteras y, lo que sería un libro de crónicas, terminó en poemario. El primero en su vida.



Teorema del Equívoco, publicado por la editorial bajacaliforniana Pinos Alados, es un ejercicio que nació de un viaje reciente a Yucatán del autor, nacido en Monterrey el 10 de septiembre de 1961.



Con el escenario tropical como trasfondo, Hurtado concibió a tres personajes andróginos que, entre la admiración de los cuerpos a la orilla de la playa, la comida, la bebida y el paseo, le permiten al autor lanzar preguntas y asombros.



“Es un canto general a las bellezas del Mar Caribe, a la literatura y a la madurez, porque el año que entra cumpliré 60 años. Conforme avanzan los personajes se empieza a develar una verdad subyacente, y es que el poema es el que está jugando con ellos, con el lector, con el autor”.



Fundador del Abrazo, movimiento pionero en la defensa de las libertades sexuales y de la promoción de la salud sexual, Hurtado es autor de libros feroces: Guerrero y Otros Marginales, Laredo Song, Los Privilegios del Monstruo, Crónica Sero, Ruta Periférica. El cuento La vida Boca Arriba ha sido llevado a escena varias veces.



Explosión de palabras



Entre 2018 y 2019, el sello Atrasalante publicó su obra reunida en dos tomos: Vuelta Prohibida. Ningún autor vivo en Monterrey goza de este privilegio.



Hoy Hurtado se transgrede a sí mismo con Teorema del Equívoco, que él mismo no acaba de definir.



“No me atrevo a sujetarlo a una sola definición”, afirma. “En diferentes campos semánticos está el riesgo y va entre el lenguaje cotidiano, el vulgar, palabras rebuscadas de las ciencias náuticas.



“Lo fui escribiendo conforme las palabras lo fueron pidiendo, por lo que cada poema tiene su volumen, su peso, y así como inician de pronto se vuelven pequeños engendros, monstruos, figuras caprichosas que se diluyen y quedan en nada, aunque permanece el regusto de que las palabras fluyan libres”.



Adicto al fuego, a Hurtado le gusta que las palabras se encienden, estallen, formen figuras. Si esto hace en la prosa, vaya resultado que logra en la poesía.



El interés por jugar con el lenguaje, dejarlo ser, dio como resultado el libro integrado por 41 poemas, “número mágico”, dice, “de resonancia en la cultura gay”, esto en alusión al baile de los 42 hombres en 1901 que fue reprimido por la policía de la Ciudad de México: la mitad vestía ropa de mujer y, el resto, prendas masculinas. Uno de los hombres logró escapar.



Hurtado está contento con haberle perdido el miedo a las fronteras de los géneros. Sigue escribiendo crónica, publicará en breve una sobre el Covid, y está releyendo El Quijote.



Entre sus autores favoritos destacan Nietzsche y Heidegger, así como amigos que publican con frecuencia en Facebook como Carmen Alanís, Virginia del Río, Ingrid Bringas: “Ellas me guían para entender la genealogía del mundo actual”.



Niño que juega



El escritor se pregunta de dónde proviene su imaginario. Se responde: “A lo mejor no es otra cosa que un déficit”.



Comenta: “Viene de las carencias, de juguetes que uno deseaba de niño y que sigues deseándolos: eso es quizá lo que está hablando a través de mí.

“Quiero satisfacer a ese niño que nunca voy a llenar, quizá por eso me la paso escribiendo, pintando, plantando, como si la pandemia y yo estuviéramos jugando carreras contra el tiempo a ver quién gana y, como en El Séptimo Sello, voy a perder, pero a la vez voy a ganar porque ahí quedarán estas cosas, las obras”.



Y recuerda a la amiga y maestra, fallecida el pasado 7 de agosto: “Eso lo aprendí de Alejandra Rangel, ella me motivaba muchísimo. Me daba lecturas, compartíamos puntos de vista y me enseñó que la literatura era para decir lo indecible”.



Por el momento los ejemplares se pueden adquirir a través del correo de Hurtado: .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)