Navega profundas mareas de ficción

En 1981 los reyes del rock gótico The Cure lanzaron, inspirados por un relato de la escritora Penelope Farmer, su sencillo Charlotte Sometimes, una desesperada y lúgubre canción que relata cómo una joven se mueve entre la realidad y el sueño acuciada por el recuerdo de alguien que se fue hace mucho tiempo o, como dice la letra: “ella lloraba y lloraba por una chica que murió muchos años antes”.De la misma forma la escritoraInspirada en un episodio de su vida, es quesu libro más reciente y con el que ganó el Premio PEN/Faulkner, el más prestigioso certamen de Estados Unidos.En él relata la historia de Luisa,quien se encuentra con un atractivo joven con el que decide fugarse hacia la playa.En este caso la playa me ayudó a definir lo que eran los pasados y los presentes pero también los puntos geográficos como Oaxaca o la Ciudad de México, lugares en los que se desarrolla la novela; lo que es Luisa al principio y lo que supone el final”, apuntó Ardijis a Zócalo en entrevista desde Londres.En Monstruos Marinos cada palabra y acción de los personajes,y onírica. Área limítrofe entre la realidad y el sueño, entre el mundo concreto y el simbólico.El libro va más allá de tomar un recuerdo y convertirlo en ficción, ya que supone un diálogo interior de cómo la poesía influye en el mundo. En Monstruos Marinos particularmente“La novela camina por una serie de símbolos de los que no fui conscientes al momento de escribirla pero que existen en su relectura: el mar, las orillas... muchos de ellos están ahí. Me interesan los símbolos porque son cambiantes,un poco como el mar que se mueve”, comentó la doctora en Poesía Francesa del siglo 19 por la Universidad de Oxford.Por eso es que leer Monstruos Marinos es como subir a un bote y dejarse meser por las aguas de un mar calmo. Su prosa es un jale y un empuje, un baile de la marea que, poco a poco, alejan de tierra firme y cruzan las fronteras del recuerdo.Para la autora lo difícil fue mirarse y recordar.así que el relatarlo ahora obedece si bien a una madurez literaria –Aridjis señaló que nunca le fue sencillo narrar la historia–, también a un proceso de libertad ante lo real: la creación de una narrativa que se alimente de la realidad pero que la abandone en pos de la literatura.“La música, la poesía que leía en aquellos momentos y que me sigue acompañando hasta ahora, todo eso ayuda a que haya marcas para regresar en el tiempo. No me fue fácil escribir la novelaLos recuerdos son ficción pero hay que saber utilizarlos. Para Monstruos Marinos me inventé muchos personajes, muchas historias para que todo fuera verosímil: la voz, la atmósfera... todo”, apuntó la autora de Topografía de lo Fantástico.La también poeta señaló que en aquella escapada que se dio fue su padre,Suceso que en cierto sentido da un giro a la Telemaquia, el mito homérico que aparece en la Odisea. Siendo estos alientos míticos también importantes en la novela.