NBA da a conocer su calendario de reapertura

Escuchar Nota

22 Total Teams.

13 Western Conference Teams.

9 Eastern Conference Teams.

8 Seeding Games Per Team. pic.twitter.com/KRntVNclGx — NBA (@NBA) June 26, 2020

NBA Playoffs will proceed in a traditional conference-based format with four rounds and best-of-seven series in each round.



The 2020 NBA Finals will end no later than October 13. pic.twitter.com/uxir3bothy — NBA (@NBA) June 26, 2020

Who has the toughest road to the NBA Playoffs? #WholeNewGame



Western Conference Opponents pic.twitter.com/4e4Fw0cBUT — NBA (@NBA) June 26, 2020

The NBA Comeback begins on Thursday, July 30th at the ESPN Wide World of Sports Complex in Florida. Learn more about the competitive format. #WholeNewGame



FOLLOW THREAD pic.twitter.com/YaGbctnQdE — NBA (@NBA) June 26, 2020

.-La temporada tendrá en su reinicio areiniciarán las acciones al enfrentar a los Jazz, de Gobert.Ese mismo día,regresan al campo de juego, en busca del título, enfrentando a Leonard, Paul George y a los Clippers.habrá cinco partidos, teniendo como protagonistas a los Heat de Miami contra los Nuggets de Denver, y los Trail Blazers contra los Celtics.El reinicio del campeonato tendrá a 22 equipos y actividad del 30 de julio al 14 de agosto.En tres de esas jornadas se jugarán siete partidos, y cada equipo también jugará una serie consecutiva.De acuerdo a las nueva reglas de reinicio de temporada, si al final de los partidos de clasificación, un equipo quedan a cuatro juegos del octavo clasificado, entonces se desarrollará unpara determinar el octavo equipo de la Conferencia que pasará a la postemporada.Información por Milenio