Necaxa sorprende al derrotar al América en el Azteca

Escuchar Nota

#ElResumen

Revive los goles y el resumen de los mejores momentos del enfrentamiento entre América y Necaxa en el encuentro de la #Jornada8 #Clausura2020#LigaBBVAMX #CreandoOportunidades #PorLaEducación pic.twitter.com/2wH1P1eQCI — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 1, 2020

#JugadaDelPartido ️



Justo cuando se jugaban los últimos instantes del duelo entre América y Necaxa, Juan Delgado logró el tercer gol de los Rayos, al encabezar un contragolpe que le dio el tercer gol a los de Aguascalientes.#LigaBBVAMX #CreandoOportunidades pic.twitter.com/wgGre4bqpV — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 1, 2020

Se veía venir; las múltiples bajas de América tarde o temprano le iban a pasar factura, el equipo está corto de efectivos, carece de dinamita en ataque y sin eso no se puede aspirar a mucho. A las Águilas las venía sosteniendo la defensa, y cuando ésta flaquea y se pierden los nervios, el club carece de garantías y todo se desmorona. Eso le pasó a los azulcrema que sucumbieron ante Necaxa por 3-0, y lo peor de todo es que perdieron dos jugadores (Valdez y Cáseres) por tarjeta roja.Fue un partido que muy pronto se puso cuesta arriba para las Águilas, y volvió a pasar por una expulsión. Ante Juárez fue Jorge Sánchez el que vio la tarjeta roja y anoche le tocó a Bruno Valdez, el central paraguayo se fue al vestidor por un pisotón sobre Maximiliano Salas, una roja irrefutable que puso e los Rayos en un escenario ideal.A partir de ahí Necaxa dominó el escenario, los hidrocálidos le sacaron jugó al hombre de más, explotaron sus virtudes y encontraron el primer gol con un cabezazo certero de Mauro Quiroga, el argentino remató seco un centro de Jairo González y dejó sin alguna opción a Ochoa.No pudo reaccionar América, a las Águilas les faltó pedigrí, jugadores de mayor calibre que pudieran hacer frente al escenario, tenía en el campo a dos jóvenes (uno en ataque y otro en defensa) y el rival de enfrente contaba con jugadores de más oficio.Los Rayos sabían que era el momento para dar un golpe serio en el juego, tenían que aprovechar el desconcierto azulcrema, aunque Miguel Herrera hizo lo posible por reajustar a su defensa, el vértigo de los necaxistas fue letal.En una rápida transición, los Rayos armaron otra jugada cargada de contundencia, Salas desbordó por izquierda y llegó sin problemas al área, ahí tiró una diagonal que encontró a Quiroga y éste volvió a mostrar su sangre fría, llegó franco y conectó con seguridad la pelota. En cuatro minutos la mejor defensa del torneo estaba colapsando.No tuvieron capacidad de reacción de las Águilas, y no es que no hayan querido, sino que simplemente no pudieron, porque Necaxa se hizo con el balón y por momentos le dio toque a los de Coapa.América no existía en ataque, no tuvo la capacidad de generar alguna jugada que exigiera a Hugo González, lo único que pudieron tener fue un tiro de media distancia de Santiago Cáseres que se fue por encima del travesaño. El primer tiempo acabó sin noticias de Viñas y el joven Román Martínez, quien ya no salió para el complemento.No mejoró el conjunto azulcrema, al contrario, fue a menos, los nervios no estuvieron serenos y Santiago Cáseres se fue expulsado por una plancha sobre Salas. Quedaba más de media hora y América ya no aspiraba a una reacción, ahora el plan era evitar una goleada, que no se dio porque los Rayos también bajaron sus pulsaciones, aunque marcaron el tercero en una gran conducción de Juan Delgado, cuando América ya estaba roto en todas sus líneas.