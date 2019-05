Necesario volver a los orígenes del IMSS: Robledo

Los desafíos que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen su origen en la concepción política de los gobiernos anteriores, en la cual había una visión privatizadora “que no comparto”, advirtió el director del organismo, Zoé Robledo.Planteó la necesidad de volver a los orígenes del Seguro Social, con un Estado solidario y donde prevalezca el diálogo, la buena administración y la construcción colectiva de acuerdos con los sectores obrero y patronal, así como con el sindicato.Reiteró que la política volverá a reconstruir los acuerdos y la confianza, “esa parte es clave para un cargo de trascendencia como el IMSS”.Robledo, cuyo nombramiento aún no es aprobado por el Consejo Técnico del instituto, señaló que durante su gestión se aplicarán los principios de austeridad del gobierno federal; es decir, no habrá gasto superfluo y se reducirán las plazas de personas que no contribuyan a los objetivos planteados.“Trabajadores, empresas, derechohabientes, sindicalizados y directores del país deben saber que estamos aquí en este organismo tripartita con las puertas abiertas para escucharlos y construir juntos un IMSS fuerte y solidario para todos”, subrayó.