Necesitamos impulsar la vivienda vertical: Jericó

En entrevista en @TeleSaltillo hablando sobre la organización del foro de vivienda y Urbanismo que estamos planeando para fines de este año. Agradezco la entrevista al C.P. @fjuaristisantos pic.twitter.com/144fsY4sgZ — Jerico Abramo (@jericoabramo) August 19, 2019

¿Cómo motivar a los propietarios a poner a trabajar su tierra?

Prepara foro, con expertos y urbanistas

En Saltillo y en las principales ciudades de Coahuila se debe de impulsar el desarrollo de la, para no seguir extendiendo las manchas urbanas, y no seguir llevando a la gente a vivir tan lejos de los principales servicios, afirmó Jericó Abramo Masso , Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado.Entrevistado por el Director General de, Contador Francisco Juaristi Santos, el funcionario Estatal dejó en claro que “en Saltillo no estamos haciendo nada en el tema de vivienda vertical, no está en la agenda, ni en los planes de urbanismo, y no lo está porque tenemos mucha tierra”.Expuso que en ciudades como la nuestra, “se tienen muchos corazones de manzana, muchos lunares urbanos, muchos espacios que fueron quedándose a la par de los servicios a flor de calle”, y es necesario trabajar en este tema de manera integral para crear las bases de un desarrollo integral y sustentable.“Les doy un ejemplo, en la calle Allende, al lado de una agencia de autos, hay un terreno de dos hectáreas y media, que ni se ha vendido, ni se ha desarrollado, y que tiene frente a esa calle principal, a un lado de dos escuelas públicas, a cinco cuadras un centro médico, a menos de seis cuadras el Palacio de Gobierno, y diversas oficinas gubernamentales”, expuso.Dijo que ese inmueble, “bien puede ser aprovechado para permitirle a la gente vivir en vivienda vertical, a bajo costo, y sin romper el esquema del centro histórico, de respetarse los edificios y construcciones que ya existen, los monumentos históricos que marca el INAH , así como los espacios protegidos”.“Podías llevarlo en la ley con un límite de seis o siete pisos, claro, debatirlo con los urbanistas y expertos en el tema, porque en un complejo de estos se podrían acomodar de 70 a 80 departamentos de 120 metros cuadrados, que es más del doble de una casa de Infonavit ”, describió.Agregó que ese tipo de complejos estarían muy cerca de áreas verdes, comercios, servicios, “y la gente que tenga que trasladarse, al salir de ese edificio podría ir a pie, o bien encontrar la parada del camión urbano, podría abordar un taxi, y además su hogar estaría ubicado donde hay alumbrado, agua, drenaje, patrullas, cerca de todo”.“¿Por qué querer seguir haciendo ciudades horizontales?, por qué seguir llevando a la gente a vivir cada vez más lejos, a zonas donde se carece de muchos servicios, y donde en menos de 15 años vas a tener que hacer un hospital, cuando ya tienes una ciudad instalada, y esto es algo que se está presentando mucho hoy en día en Europa y en ciudades de Estados Unidos, la gente ya esta regresando a vivir al centro de ellas”.Al aceptar que existen acaparadores y especuladores de terrenos en Saltillo, Jericó dijo que hay un desequilibrio muy marcado en el precio de la tierra en Saltillo … “porque de LEA al norte, en los últimos tres años y medio el costo de la tierra se incrementó en un 60 por ciento, y el costo de los prediales no creció en la misma proporción, y en cambio de Presidente Cárdenas hacia el sur, no subió más de un ocho por ciento”.“Qué quiere decir esto, que estamos propiciando en Saltillo un crecimiento inequilibrado, entonces vamos a tener alguien que vive en Teresitas, un incremento de no mayor del siete por ciento, ¿cuándo recuperará su valor de inversión?, ¿cuándo fortalecerá su economía?, y por qué en el norte crece este aspecto cinco o seis puntos por año”, cuestiona.“Tenemos que darle equilibrio al desarrollo de la ciudad, aprovechando los corazones de manzana, tal como se está haciendo en San Antonio, Houston, o en Londres, y como lo hicieron ya en Colombia, en ciudades como Medellín y Bogotá, propiciando que áreas que permanecieron abandonadas se repoblen, y que permitan a la ciudadanía, comprar a menor precio y tener todos los servicios”.El titular de Vivienda y Ordenamiento Territorial del estado compartió que con el apoyo de la ONU a través de su área de Hábitat, está preparando un foro para finales de octubre o principios de noviembre, a fin de conocer la opinión de los expertos en materia de urbanismo y desarrollo sustentable de ciudades“El objetivo es realizar un foro de vivienda y urbanismo, que nos permita tener una idea muy clara, de hacia donde tiene que ir la vivienda en Coahuila en las regiones Centro, Carbonífera, Norte, Laguna y por supuesto en la región Sureste” afirmó .“No puedes tasar a las regiones por igual, todas tienen diferentes crecimientos económicos, diferentes climas, necesidades y exigencias en materia ambiental, y en este foro queremos presentarlos en un plazo no mayor de 20 días, para realizarse a finales de octubre o principios de noviembre, servirá para construir las políticas públicas para los próximos 50 años de vivienda y urbanismo para Coahuila”.Expuso que “ellos, los expertos nos van a decir qué es lo que estamos haciendo bien, y qué no estamos haciendo bien, y tendremos a los urbanistas más experimentados, mexicanos, sudamericanos y europeos, que nos digan que es lo qué tenemos que hacer para fincar hoy como queremos ver a nuestras ciudades en el futuro”.