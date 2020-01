Necesitan saltillenses ser escuchados

“No me hallo con nadie, no sé cómo se empieza a hablar, nadie quiere escuchar las anécdotas de este viejo”, dice el “milusos” que ha pasado su vida siendo mecánico, operario, músico y padre, aunque en soledad.



“A nadie le importa, pero es un logro muy grande”, dice. Celebra cada día en que ha vencido este 2019 la tentación de aspirar cristal de un foco.



“No escuchan lo que les digo, cómo han cambiado las cosas y que esto también es por mis hijos”, comenta la madre de dos pequeños de 1 y 4 años.



“Este año llegué a los 80, sigo fuerte, saludable, pobre, pero con trabajo”, dice María de los Ángeles, quien sin miedos inicia una década más, porque así lo quiere Dios y eso ya es una bendición en el año.



“Escuché que me tronó todo, me quede sin fuerzas y me rendí, siguieron golpeándome con la macana”, relata el joven de 28 años. Esto no lo había contado jamás.



“Seré padre, eso me pone muy feliz, es lo mejor del año”, cuenta Alejandro, quien luego de su charla continúa su camino en busca de un empleo que dé sustento a su familia.

Miles de historias caminan en el Centro Histórico de Saltillo. La necesidad de ser expresadas las lleva hasta la banca de una desconocida que escucha narraciones dramáticas, anécdotas, cuentos… memorias.La búsqueda de esas, que en su conjunto forman el alma saltillense,Transeúntes sobre las calles del primer cuadro de la ciudad acceden fácilmente ante la, quién les preste atención, muestre empatía, pregunte qué se siente, a qué sabe o huele la experiencia que en su momento los sacudió sin ser juzgados, simplemente escuchados.Es una avalancha de emociones, un concierto de soledades, el reflejo de una necesidad de encontrar alivio a las cargas personales en una sociedad que no sabe escuchar.Juan Antonio, de 52 años, pasó 4 meses sin cruzar palabra con nadie, la historia más larga escuchada. Una en la que no encuentra su sitio desde su divorcio, ni siquiera en un largo viaje a Texas.El primero de ellos es un exadicto que asegura, pero sigue al pie del cañón para seguir contando los días “limpio”.Un par de minutos más tarde se acercan un montón de jovencitas a tomar fotos del cartel, pero no a sentarse para contar su historia.Un pequeño de 7 años sí decide hacerlo, cruza las piernas “de chinito” y coloca sus puños sobre la barbilla. Para Ángel lo mejor del año son la felicidad y risas que suman los días que salió con sus amigos del barrio a jugar futbol o carreritas sin la preocupación de hacer tareas.Aunque también cree que lo peor del año son las veces quede la primaria para asustarlo, y que recientemente el América perdió.Para Juan Pablo, un adolescente de 14 años, este año le presentó al desamor en siete letras: Claudia, la adolescente de su misma edad que aceptó sus rosas, pero rechazó ser su novia. Jamás le habían roto el corazón.Los, donde es considerado la estrella.Continúa Alicia Guadalupe, de 25 años, quien celebra haber recuperado a sus hijos tras, pero también sufre el rechazo de sus padres luego de la reconciliación con el padre de sus hijos.La sigue una abuelita de piel canela y piel de pasa, sin anécdotas buenas o malas qué contar pues asegura que cualquier circunstancia es bienvenida, ya que viene del cielo.Hay una historia que aún causa escalofríos en Alejandro, que, cuando elementos de Fuerza Coahuila le quebraron la cadera por completo.Fue en una noche cubierta de niebla cuandoque lo sacara de pobre y saldara sus deudas.En su debut como dealer, Alejandro fue sorprendido por uniformados que lo sometieron a golpes y, tras el forcejeo, uno de ellos lo sostuvo de los brazos desde el asiento del copiloto mientas otro policía cerró con fuerza la puerta desde el otro extremo.Desde su detención no consigue un empleo estable, pues ante los desmayos, tropiezos y torpedad que genera la fractura al caminar es despedido.Alejandro dejó ese negocio atrás. En la huella de aquella historia,La familia de su novia desconoce que está embarazada, quizá se enteren de eso y su historia tras su charla con la desconocida de la Plaza de Armas.Tímidas y risueñas, las historias salen de la boca para convertirse en recuerdos. Relatos de éxito y victoria; felicidad y terror.Historias con eco del pasado, historias de héroes. Problemas, incertidumbres, dudas, desasosiego, preocupaciones, miedos e inseguridades., como un cómic que apenas expulsa una onomatopeya.Historias de risa, historias ocultas o jamás contadas. Secretas o con final inesperado.