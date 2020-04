¿Necesitas un oxímetro para detectar el coronavirus en casa?

Escuchar Nota

la gente busca en Google "oxímetros de pulso" desde principios de abril y alcanzó su punto máximo en los últimos días, después de que el médico de emergencias Richard Levitan publicara un artículo de opinión en The New York Times sugiriendo que los dispositivos podrían proporcionar advertencias tempranas sobre la necesidad de tratamiento contra Covid-19.Un oxímetro de pulso es un dispositivo médico que mide la saturación de oxígeno en los glóbulos rojos de una persona. Por lo general, se sujeta al dedo, aunque también se puede unir a la oreja, la frente, la nariz o los dedos de los pies.El dispositivo funciona alumbrando una luz a través de la piel, que luego se analiza para determinarLos médicos y otros profesionales médicos usanen pacientes que tienen dificultad para respirar o aquellos que tienen problemas pulmonares o cardíacos para determinar si están recibiendo suficiente oxígeno. Los profesionales de la salud los usan habitualmente en hospitales y clínicas cuando controlan los signos vitales.Los oxímetros de pulso se usan ocasionalmente en entornos domésticos para personas con problemas de salud subyacentes.Levitan, que pasó 10 días enue los oxímetros de pulso podrían detectar una forma de privación de oxígeno en la que los pacientes no experimentan dificultad para respirar, a pesar de los bajos niveles de oxígeno y las lecturas de neumonía. a través de radiografías de tórax.Las personas con presión arterial alta tienen un mayor riesgo de Covid-19. lo que necesitas saber para protegerteSegún Levitan, los dispositivos indicaron a dos médicos de emergencia que él sabía que necesitaban tratamiento desde el principio, y ambos fueron al hospital y se recuperaron."El examen generalizado de oximetría de pulso para la neumonía por Covid, ya sea que las personas se revisen a sí mismas en dispositivos domésticos o vayan a clínicas o consultorios médicos, podría proporcionar un sistema de alerta temprana para los tipos de problemas respiratorios asociados con la neumonía por Covid", escribió.Pero probablemente no necesites uno, dicen los expertosLos expertos de la American Lung Association y la American Thoracic Society dijeron que para la mayoría de las personas, tener un oxímetro de pulso en casa no sería particularmente útil para detectar el virus."Si la pregunta es, '¿Sería un buen indicador temprano si alguien tiene una infección por Covid-19?', Diría que probablemente no", dijo el Dr. J. Randall Curtis, profesor de medicina pulmonar y de cuidados críticos en laEsto se debe a que los bajos niveles de oxígeno son un indicador relativamente tardío de que una persona tienedijo Curtis. Las personas que potencialmente tienen la enfermedad probablemente experimentarán otros síntomas, como fiebre, tos seca, dolores corporales o fatiga, que los llevarían a buscar atención médica días antes de notar una disminución en sus niveles de oxígeno en la sangre.También es posible que las personas que usan oxímetros de pulso en el hogar puedan ver lecturas inexactas. El esmalte de uñas, las uñas artificiales, las manos frías y la mala circulación son cosas que pueden interferir con la luz utilizada por los dispositivos y dar lugar a números falsos, dice el"Una razón para no alentar a todos a salir y obtener uno es que hay una mayor probabilidad de tener lecturas falsamente bajas en una población normal", dijo. "Entonces esas personas llamarán a médicos o irán a salas de emergencia que ya están ocupadas por algo que potencialmente no es nada".Hay casos en los que tendría sentido usarLas personas que ya han dadoy se están recuperando en casa pueden consultar a su médico sobre el uso de un oxímetro de pulso para controlar si necesitan oxígeno o más atención de apoyo. Pero aquellos que están sanos y no experimentan síntomas probablemente solo puedan ahorrar los $ 50 o más, de lo contrario podrían gastar en el dispositivo, dijo Hill.Debido a la escasez de dispositivos, algunas personas recurren a aplicaciones de oxímetro. Pero un estudio reciente sugiere que las aplicaciones