Necesito un descanso: Greta Thunberg

Estados Unidos.- La activista adolescente incansable Greta Thunberg ha estado recorriendo el mundo en automóvil, tren y barco, pero no en avión, para exigir medidas contra la crisis climática. Pero ahora incluso ella necesita descansar.



Acabada de nombrar como Persona del Año de la revista Time, la sueca de 16 años se ha unido a miles de estudiantes en la ciudad de Turín, en el norte de Italia, este viernes para protestar y presionar al gobierno para que tome más medidas para frenar las emisiones de carbono.



Thunberg, que se niega a volar, viajó a Turín en tren y automóvil desde Madrid después de asistir a una cumbre climática de la ONU en la capital española. Llegó a Europa solo unos días antes a bordo de un catamarán después de pasar meses haciendo campaña en los Estados Unidos.



Ahora reconoce que necesita un poco de tiempo de inactividad. “Estaré en casa para Navidad y luego me tomaré unas vacaciones porque necesito descansar”, dijo a los periodistas en Turín.“De lo contrario, no podría hacer esto todo el tiempo”, ha añadido.



Pero la reconocida activista mostró mucha energía cuando se dirigió a la manifestación en Turín, el lugar de nacimiento del fabricante de automóviles Fiat, en una de las principales regiones industriales y contaminantes de Italia.



“2019 casi ha terminado. Debemos asegurarnos de que el 2020 sea un año de acción, el año en que doblemos la curva de emisiones globales”, dijo a la multitud juvenil. “Vamos a presionar a los que están en el poder, nos aseguraremos de que actúen y se responsabilicen”.



Cuando tenía 15 años, Thunberg se saltó la escuela los viernes para manifestarse fuera del parlamento sueco para presionar a su gobierno a frenar las emisiones de carbono. Su campaña dio lugar a un movimiento de base llamado Viernes para el Futuro (Fridays for future)que se ha globalizado, inspirando a millones de personas a tomar medidas.