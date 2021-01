Necropsia revela que estudiante de la ENAH se suicidó: FGJCDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las autoridades concluyeron la necropsia al cuerpo de Carolina Estefanía Martínez Zea, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).



Fuentes ministeriales informaron que los resultados de la necropsia determinaron que la joven murió de asfixia por ahorcamiento y no tenía huellas de golpes en el cuerpo.



En una vivienda de la colonia La Era en la alcaldía Álvaro Obregón fue encontrado el cuerpo de la joven.



Carolina tenía 22 años de edad, la Fiscalía de Justicia capitalina informó que el cuerpo se encontraba en una bodega contigua a la vivienda, misma que está en litigio, por lo que ningún integrante de la familia ingresaba.



Tenía al menos cuatro días de haber fallecido.



La joven fue reportada como desaparecida desde el 13 de enero.



Desde la mañana comenzaron a llegar amigos y familiares a la casa de la joven para darle el último adiós.



Su familia dijo que no realizaría ninguna declaración.



En la Fiscalía capitalina indicaron que localizaron el cuerpo al ubicar las últimas llamadas del celular de la joven y detectar que no salió de su casa.