‘Negaron atención médica a niño por tintes políticos’

El diputado local, Bingen Rementería Molina, denunció que le fue negada la atención médica a un niño de ocho años de edad que tiene piedras en sus riñones en el Hospital Regional.Detalló a través de un video que posteó en su cuenta de Facebook que intentó apoyar al menor Sergio, quien padece una enfermedad en sus riñones, consiguiéndole una cita para que fuera atendido en el Hospital Regional de Veracruz, no obstante, el niño fue corrido cuando el personal médico supo que había sido recomendado por el legislador panista.En la grabación, la señora Alba, madre del menor, narra el presunto mal trato que recibieron ella y su hijo por parte del personal médico del Hospital Regional.“El Doctor no me trató bien. Me dijo que de parte de quién iba y le expliqué que iba de parte del señor Bingen Rementería, y me azotó los papeles y me dijo que a él no le importaba de parte de quién fuera, y que no me iba a atender. Me jaloneó del brazo para afuera y me cerró la puerta”, narra la señora Montalvo.“Es inaceptable que se le niegue la atención médica a un niño enfermo, por cuestiones políticas”, reclamó Bingen Remetería al gobernador del Estado.Por ello, exigió al mandatario estatal y al Secretario de Salud, brindarle la atención médica necesaria al menor y los llamó “a darse cuenta que la salud debe ser para todos sin distinción, ni color, ni partido, ya pasaron las elecciones, tenemos que trabajar a favor de todos los veracruzanos, sin importar los colores…”El video fue posteado por el diputado local acompañado del siguiente mensaje: “Sergio es un niño de 8 años que tiene una enfermedad en los riñones, conseguimos una cita para que lo atendieran en el Hospital Regional, pero lo corrieron cuando supieron quién lo había apoyado. Exijo al Gobernador y al Secretario de Salud, brindarle la atención médica necesaria.”