Negativo, balance de AMLO en seis meses: PAN

En víspera de las elecciones de este domingo en seis estados del país, el PAN dijo que es negativo el balance de los seis meses del gobierno lopezobradorista en los aspectos que más importan a los ciudadanos como son seguridad y crecimiento económico, y que ello ha provocado una pronta desilusión que se expresa en una caída de más de 10 puntos en la aprobación del Presidente de la República.Según Acción Nacional, la falta de resultados se debe a la improvisación de las estrategias, a la obstinación presidencial de echarle la culpa al pasado y a que fueron muchas palabras y pocas acciones.Entre los desaciertos, dijo que hay niveles históricos de inseguridad y violencia con 11 mil 221 personas ejecutadas en el primer cuatrimestre.Actúan en el país con absoluta impunidad 37 cárteles del narco o grupos delictivos como resultado de la política de amnistía del gobierno de no perseguir ni detener a líderes de la delincuencia, añadió.Señaló que la falta de inversiones productivas se debe a la incertidumbre económica y política que con sus decisiones generó el nuevo gobierno.Con un panorama electoral poco halagüeño para el panismo, esta fuerza política reiteró las críticas que ha hecho a la administración federal.Los mexicanos, manifestó, ya comienzan a desilusionarse del gobierno de López Obrador por la falta de resultados.Sobre el combate a la corrupción, dijo que sólo ha sido demagogia pre electoral, porque hasta el momento no hay ningún ex funcionario en la cárcel. Esto confirma el pacto de impunidad entre el político tabasqueño y el ex presidente Enrique Peña Nieto.En lo político, el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por los caprichos y la terquedad de realizar sus proyectos, aunque para lograrlo tenga que violar la ley o solo respaldarlos con consultas a mano alzada, añadió el PAN.